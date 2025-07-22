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Суд рассмотрит иск о защите чести и достоинства к Kion

Суд рассмотрит иск о защите чести и достоинства к Kion - 22.07.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск о защите чести и достоинства к Kion

Тверской суд Москвы в августе рассмотрит иск о защите чести и достоинства к ООО "Кион" и бывшему генеральному продюсеру платформы Игорю Мишину, их обвиняют в... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T07:45+0300

2025-07-22T07:45+0300

2025-07-22T07:45+0300

общество

бизнес

россия

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ксения собчак

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы в августе рассмотрит иск о защите чести и достоинства к ООО "Кион" и бывшему генеральному продюсеру платформы Игорю Мишину, их обвиняют в использовании изображения без разрешения в документальном фильме "Осторожно, коучи", следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Истец Наталья Калистратова требует удалить её видеоизображение в фильме, а также запретить использовать и распространять его. Если же при вынесении решения в её пользу ответчики не выполнят своих обязательств, то истец просит наложить на них штраф в размере 8 миллиардов рублей. Согласно тексту искового заявления, в октябре 2024 года на российской мультимедийной онлайн-платформе Kion был опубликован документальный фильм "Осторожно, коучи" с участием Ксении Собчак. В нем содержались изображения Калистратовой, согласие на размещение которых она не давала. Уточняется, что в видеофрагменте сообщалось, в частности, о том, что Калистратова - одна из тех, кто обращался в полицию с жалобами на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и отдала его компании почти 2 миллиона рублей. Ранее в беседе с РИА Новости Калистратова заявляла, что является инициатором возбуждения дела о мошенничестве против Шабутдинова. "ООО "Кион" использовал в документальном фильме "Осторожно, коучи" охраняемое авторским правом изображение без согласия правообладателя - Калистратовой Натальи Владимировны, что является основанием для запрета соответствующих действий и для предъявления требований об уплате компенсации", - говорится в иске. В разговоре с РИА Новости Калистратова сообщила, что ей предлагали принять участие в фильме, но она была категорически против, что подтверждают имеющиеся у неё переписки. Девушка заявляет, что появление её изображений в фильме причинило ей серьезные нравственные страдания и негативно сказалось на эмоциональном состоянии. "После официальной публикации документального фильма я начала получать огромное количество сообщений в различных социальных сетях с оскорблениями и нецензурной бранью и угроз, за то что участвую в фильме", - добавила истец. Согласно тексту искового заявления, Калистратова ссылается на одну из статей Гражданского кодекса РФ, согласно которой, фиксация индивидуального образа гражданина может признаваться произведением изобразительного искусства, являющегося объектом авторского права.

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общество , бизнес, россия, рф, ксения собчак