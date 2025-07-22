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И.о. председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко
И.о. председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко - 22.07.2025, ПРАЙМ
И.о. председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко
Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T12:04+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Во вторник пресс-служба Верховного суда РФ сообщила о смерти на 72-м году жизни Подносовой, которая стала председателем суда в апреле 2024 года. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни."Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.Иваненко - заслуженный юрист России, имеет высший квалификационный класс судьи. Родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение" и начал свою карьеру с должности судьи.В Омске он дошел до кресла судьи областного суда, в 2009 году был назначен заместителем председателя Ленинградского областного суда. Спустя шесть лет стал судьей Верховного суда РФ, а с октября 2020 года - председателем 3-го состава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Год назад назначен заместителем председателя Верховного суда.
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россия, верховный суд, общество
РОССИЯ, Верховный суд, Общество
И.о. председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко
Юрий Иваненко стал и.о. председателя Верховного суда после смерти Подносовой
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Во вторник пресс-служба Верховного суда РФ сообщила о смерти на 72-м году жизни Подносовой, которая стала председателем суда в апреле 2024 года. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни.
"Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Иваненко - заслуженный юрист России, имеет высший квалификационный класс судьи. Родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение" и начал свою карьеру с должности судьи.
В Омске он дошел до кресла судьи областного суда, в 2009 году был назначен заместителем председателя Ленинградского областного суда. Спустя шесть лет стал судьей Верховного суда РФ, а с октября 2020 года - председателем 3-го состава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Год назад назначен заместителем председателя Верховного суда.
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова