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И.о. председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко

И.о. председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко - 22.07.2025, ПРАЙМ

И.о. председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T12:04+0300

2025-07-22T12:04+0300

2025-07-22T12:19+0300

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верховный суд

общество

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Во вторник пресс-служба Верховного суда РФ сообщила о смерти на 72-м году жизни Подносовой, которая стала председателем суда в апреле 2024 года. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни."Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.Иваненко - заслуженный юрист России, имеет высший квалификационный класс судьи. Родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение" и начал свою карьеру с должности судьи.В Омске он дошел до кресла судьи областного суда, в 2009 году был назначен заместителем председателя Ленинградского областного суда. Спустя шесть лет стал судьей Верховного суда РФ, а с октября 2020 года - председателем 3-го состава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Год назад назначен заместителем председателя Верховного суда.

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россия, верховный суд, общество