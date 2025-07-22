https://1prime.ru/20250722/sud-859784343.html

Суд оставил в силе штраф "ЮГК" за несоблюдение природоохранных правил

Суд оставил в силе штраф "ЮГК" за несоблюдение природоохранных правил - 22.07.2025, ПРАЙМ

Суд оставил в силе штраф "ЮГК" за несоблюдение природоохранных правил

Суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о штрафе в 400 тысяч рублей ПАО "ЮГК", где были выявлены несоблюдения... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T14:06+0300

2025-07-22T14:06+0300

2025-07-22T14:06+0300

суд

штраф

югк

росприроднадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – ПРАЙМ. Суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о штрафе в 400 тысяч рублей ПАО "ЮГК", где были выявлены несоблюдения природоохранного законодательства, сообщила пресс-служба управления. По данным пресс-службы, управлением в августе 2024 года была проведена внеплановая выездная проверка "ЮГК" о соблюдении обязательных требований природоохранного законодательства. По результатам проверки инициировано административное производство в отношении "ЮГК" и назначен административный штраф в размере 400 тысяч рублей из-за ненадлежащей эксплуатации объектов размещения отходов, отсутствия инвентаризации отходов, нарушения порядка учета образования и движения отходов, загрязнения поверхностных водных объектов. Не согласившись с принятыми мерами административного воздействия, ПАО "ЮГК" обратилось в районный суд Челябинска. "Советский районный суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о назначении административного наказания в отношении ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" по факту совершения юридическим лицом правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования", - говорится в сообщении. В Советский районный суд Челябинска 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск.

https://1prime.ru/20250722/gazprom-859778332.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, штраф, югк, росприроднадзор