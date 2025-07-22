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Суд оставил в силе штраф "ЮГК" за несоблюдение природоохранных правил
Суд оставил в силе штраф "ЮГК" за несоблюдение природоохранных правил - 22.07.2025, ПРАЙМ
Суд оставил в силе штраф "ЮГК" за несоблюдение природоохранных правил
Суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о штрафе в 400 тысяч рублей ПАО "ЮГК", где были выявлены несоблюдения... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T14:06+0300
2025-07-22T14:06+0300
2025-07-22T14:06+0300
суд
штраф
югк
росприроднадзор
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – ПРАЙМ. Суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о штрафе в 400 тысяч рублей ПАО "ЮГК", где были выявлены несоблюдения природоохранного законодательства, сообщила пресс-служба управления. По данным пресс-службы, управлением в августе 2024 года была проведена внеплановая выездная проверка "ЮГК" о соблюдении обязательных требований природоохранного законодательства. По результатам проверки инициировано административное производство в отношении "ЮГК" и назначен административный штраф в размере 400 тысяч рублей из-за ненадлежащей эксплуатации объектов размещения отходов, отсутствия инвентаризации отходов, нарушения порядка учета образования и движения отходов, загрязнения поверхностных водных объектов. Не согласившись с принятыми мерами административного воздействия, ПАО "ЮГК" обратилось в районный суд Челябинска. "Советский районный суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о назначении административного наказания в отношении ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" по факту совершения юридическим лицом правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования", - говорится в сообщении. В Советский районный суд Челябинска 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск.
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суд, штраф, югк, росприроднадзор
суд, штраф, ЮГК, Росприроднадзор
Суд оставил в силе штраф "ЮГК" за несоблюдение природоохранных правил
Суд оставил в силе штраф "ЮГК" в 400 тыс руб за несоблюдение природоохранных правил
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – ПРАЙМ. Суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о штрафе в 400 тысяч рублей ПАО "ЮГК", где были выявлены несоблюдения природоохранного законодательства, сообщила пресс-служба управления.
По данным пресс-службы, управлением в августе 2024 года была проведена внеплановая выездная проверка "ЮГК" о соблюдении обязательных требований природоохранного законодательства. По результатам проверки инициировано административное производство в отношении "ЮГК" и назначен административный штраф в размере 400 тысяч рублей из-за ненадлежащей эксплуатации объектов размещения отходов, отсутствия инвентаризации отходов, нарушения порядка учета образования и движения отходов, загрязнения поверхностных водных объектов.
Не согласившись с принятыми мерами административного воздействия, ПАО "ЮГК" обратилось в районный суд Челябинска.
"Советский районный суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о назначении административного наказания в отношении ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" по факту совершения юридическим лицом правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования", - говорится в сообщении.
В Советский районный суд Челябинска 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск.
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