Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В центре Таллина вывесили флаг Эстонской ССР, передают СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250722/tallin-859800418.html
В центре Таллина вывесили флаг Эстонской ССР, передают СМИ
В центре Таллина вывесили флаг Эстонской ССР, передают СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
В центре Таллина вывесили флаг Эстонской ССР, передают СМИ
Депутат парламента Эстонии Яак Валге и эстонский поэт Андрес Ауле вывесили флаг Эстонской ССР на здание Дома писателей в центре Таллина, сообщает портал Delfi... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T22:18+0300
2025-07-22T22:18+0300
происшествия
эстония
таллин
флаг
инцидент
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/16/841361600_0:27:2401:1377_1920x0_80_0_0_2817f25b4a597ad9d8fa473d38c65289.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Депутат парламента Эстонии Яак Валге и эстонский поэт Андрес Ауле вывесили флаг Эстонской ССР на здание Дома писателей в центре Таллина, сообщает портал Delfi со ссылкой на депутата и полицию. "Сегодня во второй половине дня двое мужчин вывесили на стене Дома писателей в Таллинне флаг ЭССР. Депутат Рийгикогу (парламента Эстонии - ред.) Яак Валге подтвердил ..., что за этим поступком стоят он и писатель Андрес Ауле", - говорится в сообщении. Согласно порталу, полиция изъяла флаг и уточняет обстоятельства произошедшего. Парламент Эстонии в 2022 году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859653094.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/16/841361600_85:0:2218:1600_1920x0_80_0_0_4d87e1657cee3059a99d2799878f5554.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, таллин, флаг, инцидент
Происшествия, ЭСТОНИЯ, Таллин, флаг, инцидент
22:18 22.07.2025
 
В центре Таллина вывесили флаг Эстонской ССР, передают СМИ

Delfi: флаг Эстонской ССР вывесили на здании Дома писателей в центре Таллина

© Unsplash/ Leo RoometsВид на Таллин, старый город, Эстония
Вид на Таллин, старый город, Эстония
© Unsplash/ Leo Roomets
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Депутат парламента Эстонии Яак Валге и эстонский поэт Андрес Ауле вывесили флаг Эстонской ССР на здание Дома писателей в центре Таллина, сообщает портал Delfi со ссылкой на депутата и полицию.
"Сегодня во второй половине дня двое мужчин вывесили на стене Дома писателей в Таллинне флаг ЭССР. Депутат Рийгикогу (парламента Эстонии - ред.) Яак Валге подтвердил ..., что за этим поступком стоят он и писатель Андрес Ауле", - говорится в сообщении.
Согласно порталу, полиция изъяла флаг и уточняет обстоятельства произошедшего.
Парламент Эстонии в 2022 году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.
В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
В Эстонии заявили о начале работы над 19-м пакетом санкций ЕС против России
18 июля, 10:30
 
ПроисшествияЭСТОНИЯТаллинфлагинцидент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала