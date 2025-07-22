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Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко
Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко - 22.07.2025, ПРАЙМ
Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на 78-м году скончался депутат Михаил Тарасенко. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:06+0300
2025-07-22T16:06+0300
общество
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на 78-м году скончался депутат Михаил Тарасенко. "Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который на протяжении с 2007 года с нами в этом зале работал, а сегодня ушел из жизни. &lt;…&gt; Тарасенко Михаил Васильевич &lt;…&gt; он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее", — сказал Володин.Он отметил, что Тарасенко был отзывчивым, добрым человеком и помогал людям. Парламентарии почтили память коллеги минутой молчания. Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года, в последнем созыве работал в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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общество , вячеслав володин, госдума
Общество , Вячеслав Володин, Госдума
16:06 22.07.2025
 
Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

Володин сообщил о смерти депутата Госдумы Михаила Тарасенко после тяжелой болезни

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на 78-м году скончался депутат Михаил Тарасенко.
"Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который на протяжении с 2007 года с нами в этом зале работал, а сегодня ушел из жизни. <…> Тарасенко Михаил Васильевич <…> он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее", — сказал Володин.
Он отметил, что Тарасенко был отзывчивым, добрым человеком и помогал людям. Парламентарии почтили память коллеги минутой молчания.
Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года, в последнем созыве работал в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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