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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО - 22.07.2025, ПРАЙМ

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели", заявили в Белом доме. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T13:25+0300

2025-07-22T13:25+0300

2025-07-22T13:25+0300

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юнеско

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели", заявили в Белом доме. "Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая поддерживает... разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре", - приводит газета New York Post слова зампредставителя Белого дома Анны Келли. Издание напоминает, что в феврале Трамп постановил провести оценку американского присутствия в организации. По данным чиновника из Белого дома, должностные лица из администрации американского президента возразили против мер ЮНЕСКО по продвижению "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), а также против ее "пропалестинской и прокитайской предвзятости". Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.

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