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"Выпала возможность": в США рассказали о неожиданном подарке Трампа России - 22.07.2025, ПРАЙМ
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"Выпала возможность": в США рассказали о неожиданном подарке Трампа России
"Выпала возможность": в США рассказали о неожиданном подарке Трампа России - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Выпала возможность": в США рассказали о неожиданном подарке Трампа России
Российские организации могут занять место Агентства США по международному развитию (USAID) после его закрытия по инициативе президента США Дональда Трампа,... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:06+0300
2025-07-22T16:06+0300
политика
дональд трамп
usaid
россия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российские организации могут занять место Агентства США по международному развитию (USAID) после его закрытия по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщает National Interest."Налицо понимание того, что раз международный авторитет Америки падает, Кремлю выпала возможность укрепить собственный", — пишет издатедльство.В начале июля госсекретарь США Марко Рубио объявил, что с 1 июля USAID официально прекращает управление программами иностранной помощи, часть из которых перейдет под контроль Госдепартамента.Американский предприниматель Илон Маск, ранее руководивший департаментом государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля охарактеризовал USAID как "преступную организацию", которой уже следовало бы закрыться. На следующий день он сообщил о поддержке со стороны американского лидера в вопросе ликвидации агентства. Рубио, назначенный временно исполняющим обязанности главы USAID, позже заявил о планах провести тщательную проверку агентства для оценки соответствия финансирования международных программ политике администрации, поскольку средства использовались "во вред" США. По словам Рубио, после пересмотра помощь в некоторых случаях будет возобновлена или увеличена.
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дональд трамп, usaid, россия
Политика, Дональд Трамп, USAID, РОССИЯ
16:06 22.07.2025
 
"Выпала возможность": в США рассказали о неожиданном подарке Трампа России

NI: благодаря ликвидации Трампом USAID, российские организации смогут занять ее нишу

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российские организации могут занять место Агентства США по международному развитию (USAID) после его закрытия по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщает National Interest.
"Налицо понимание того, что раз международный авторитет Америки падает, Кремлю выпала возможность укрепить собственный", — пишет издатедльство.
В начале июля госсекретарь США Марко Рубио объявил, что с 1 июля USAID официально прекращает управление программами иностранной помощи, часть из которых перейдет под контроль Госдепартамента.
Американский предприниматель Илон Маск, ранее руководивший департаментом государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля охарактеризовал USAID как "преступную организацию", которой уже следовало бы закрыться. На следующий день он сообщил о поддержке со стороны американского лидера в вопросе ликвидации агентства. Рубио, назначенный временно исполняющим обязанности главы USAID, позже заявил о планах провести тщательную проверку агентства для оценки соответствия финансирования международных программ политике администрации, поскольку средства использовались "во вред" США. По словам Рубио, после пересмотра помощь в некоторых случаях будет возобновлена или увеличена.
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ПолитикаДональд ТрампUSAIDРОССИЯ
 
 
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