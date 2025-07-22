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Трамп-младший сравнил шансы своего отца и Харрис стать президентом в 2028 г - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп-младший сравнил шансы своего отца и Харрис стать президентом в 2028 г
Трамп-младший сравнил шансы своего отца и Харрис стать президентом в 2028 г - 22.07.2025, ПРАЙМ
Трамп-младший сравнил шансы своего отца и Харрис стать президентом в 2028 г
Президент США Дональд Трамп имеет такие же шансы выиграть следующие выборы, как проигравшая ему кандидат от демократов Камала Харрис, заявил сын американского... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T18:29+0300
2025-07-22T18:29+0300
политика
дональд трамп
камала харрис
выборы в сша
мнение
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп имеет такие же шансы выиграть следующие выборы, как проигравшая ему кандидат от демократов Камала Харрис, заявил сын американского лидера Дональд Трамп-младший. Исследование, проведенное фирмой Echelon Insights с 10 по 14 июля, показало, что за Харрис проголосовали бы 26% респондентов, если бы праймериз Демократической партии 2028 года состоялись сейчас. Однако, если бы она по какой-то причине не приняла участия в выборах, первое место разделили бы губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и бывший министр транспорта США Пит Буттиджич, за которых отдали бы свой голос 12% опрошенных. По результатам исследования, третье место заняла бы конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес с 9% поддержки, следует из результатов исследования. "У Трампа - такие же шансы, как у Камалы в 2028 (году). Вероятность принятия поправки к конституции о третьем сроке для Трампа - такая же, как у Камалы победить на выборах. Уморительно!" - написал Трамп-младший в соцсети Truth Social. К публикации сын президента прикрепил материал телеканала Fox News о том, у кого из республиканцев есть шансы на президентский пост: Трампу победу на выборах в 2028 году предсказывают с вероятностью в 4%. Нынешняя конституция запрещает американскому лидеру занимать срок более двух раз.
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дональд трамп, камала харрис, выборы в сша, мнение
Политика, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США, мнение
18:29 22.07.2025
 
Трамп-младший сравнил шансы своего отца и Харрис стать президентом в 2028 г

Трамп-младший: у Дональда Трамп и Харрис равные шансы на президентство в 2028 г

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп имеет такие же шансы выиграть следующие выборы, как проигравшая ему кандидат от демократов Камала Харрис, заявил сын американского лидера Дональд Трамп-младший.
Исследование, проведенное фирмой Echelon Insights с 10 по 14 июля, показало, что за Харрис проголосовали бы 26% респондентов, если бы праймериз Демократической партии 2028 года состоялись сейчас. Однако, если бы она по какой-то причине не приняла участия в выборах, первое место разделили бы губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и бывший министр транспорта США Пит Буттиджич, за которых отдали бы свой голос 12% опрошенных. По результатам исследования, третье место заняла бы конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес с 9% поддержки, следует из результатов исследования.
"У Трампа - такие же шансы, как у Камалы в 2028 (году). Вероятность принятия поправки к конституции о третьем сроке для Трампа - такая же, как у Камалы победить на выборах. Уморительно!" - написал Трамп-младший в соцсети Truth Social.
К публикации сын президента прикрепил материал телеканала Fox News о том, у кого из республиканцев есть шансы на президентский пост: Трампу победу на выборах в 2028 году предсказывают с вероятностью в 4%.
Нынешняя конституция запрещает американскому лидеру занимать срок более двух раз.
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ПолитикаДональд ТрампКамала Харрисвыборы в СШАмнение
 
 
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