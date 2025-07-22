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Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года
Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года - 22.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года
Люди, которые пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года, должны столкнуться с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T20:23+0300
2025-07-22T20:26+0300
политика
дональд трамп
вмешательство
выборы в сша
последствия
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Люди, которые пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года, должны столкнуться с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. "Они пытались подтасовать выборы. Потом их поймали, и за это должны быть очень серьезные последствия", - сказал Трамп журналистам. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.
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дональд трамп, вмешательство, выборы в сша, последствия
Политика, Дональд Трамп, вмешательство, выборы в США, последствия
20:23 22.07.2025 (обновлено: 20:26 22.07.2025)
 
Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года

Трамп: пытавшихся вмешаться в выборы в 2016 году ожидают "серьезные последствия"

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Люди, которые пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года, должны столкнуться с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
"Они пытались подтасовать выборы. Потом их поймали, и за это должны быть очень серьезные последствия", - сказал Трамп журналистам.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.
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ПолитикаДональд Трампвмешательствовыборы в СШАпоследствия
 
 
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