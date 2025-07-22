https://1prime.ru/20250722/ultimatum-859801197.html
США не будут строго следовать срокам ультиматума Трампа, заявили в Госдепе
США не будут строго следовать срокам ультиматума Трампа, заявили в Госдепе - 22.07.2025, ПРАЙМ
США не будут строго следовать срокам ультиматума Трампа, заявили в Госдепе
США нестрого придерживаются срока до сентября, установленного президентом Дональдом Трампом для принятия решения о новых ограничительных мерах в случае... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T22:47+0300
2025-07-22T22:47+0300
2025-07-22T22:43+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. США нестрого придерживаются срока до сентября, установленного президентом Дональдом Трампом для принятия решения о новых ограничительных мерах в случае неразрешения ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Я была бы аккуратней: когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Если ты установил срок, через два дня все может измениться из-за проведенных переговоров", - сказала Брюс на брифинге.На минувшей неделе Трамп объявил, что в начале сентября может рассмотреть вопрос о новых ограничительных мерах против РФ, если урегулирование вокруг Украины не будет достигнуто. В сентябре с каникул выйдет конгресс, в котором рассматривается законопроект о полномочиях Трампа по принятию новых санкций.
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госдеп, сша, ультиматум, россия, урегулирование, украина
Политика, Госдеп, США, Ультиматум, РОССИЯ, урегулирование, УКРАИНА
США не будут строго следовать срокам ультиматума Трампа, заявили в Госдепе
Госдеп: США не будут строго следовать срокам объявленного Трампом ультиматума РФ
ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. США нестрого придерживаются срока до сентября, установленного президентом Дональдом Трампом для принятия решения о новых ограничительных мерах в случае неразрешения ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Я была бы аккуратней: когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Если ты установил срок, через два дня все может измениться из-за проведенных переговоров", - сказала Брюс на брифинге.
На минувшей неделе Трамп объявил, что в начале сентября может рассмотреть вопрос о новых ограничительных мерах против РФ, если урегулирование вокруг Украины не будет достигнуто. В сентябре с каникул выйдет конгресс, в котором рассматривается законопроект о полномочиях Трампа по принятию новых санкций.
Лавров ответил на ультиматум Трампа