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Торговый оборот России и Узбекистана в январе-июне вырос на 5,2%

Торговый оборот России и Узбекистана в январе-июне вырос на 5,2% - 22.07.2025, ПРАЙМ

Торговый оборот России и Узбекистана в январе-июне вырос на 5,2%

Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-июне 2025 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 6,028 миллиарда долларов,... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T12:14+0300

2025-07-22T12:14+0300

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ТАШКЕНТ, 22 июл - ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-июне 2025 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 6,028 миллиарда долларов, сообщает национальный комитет по статистике республики. Накануне статкомитет сообщил, что внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 37 миллиардов долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам первого полугодия увеличился на 29,1% - до 16,887 миллиарда долларов, импорта - на 7%, до 20,133 миллиарда долларов. По данным статистики, объем узбекского экспорта в РФ в январе-июне составил 2,051 миллиарда долларов, импорта из РФ - 3,977 миллиарда долларов. Ведомство не приводит динамики по данным показателям. При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции на внешние рынки - 12,1% в общем объеме узбекского экспорта. Импорт из России занимает второе место - 19,8%, уступая только Китаю (28,1% узбекского импорта). Согласно материалам ведомства, в январе-июне Россия с долей 16,3% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 17,7% остается на первом месте, Казахстан (6%) замыкает тройку. Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024 года увеличился на 14,5% по сравнению с 2023 годом - до 11,63 миллиарда долларов. Результат выше 11 миллиардов во взаимной торговле между двумя странами был достигнут впервые. РФ удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики.

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россия, мировая экономика, узбекистан, рф, китай