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"Пророссийский кандидат". На выборах в парламент Японии победил друг России - 22.07.2025, ПРАЙМ
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"Пророссийский кандидат". На выборах в парламент Японии победил друг России
"Пророссийский кандидат". На выборах в парламент Японии победил друг России - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Пророссийский кандидат". На выборах в парламент Японии победил друг России
На состоявшихся в воскресенье выборах в верхнюю палату парламента Японии одержал победу "пророссийский кандидат" Мунэо Судзуки, который ранее неоднократно... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:30+0300
2025-07-22T16:31+0300
политика
япония
парламентские выборы
россия
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ТОКИО, 21 июл – ПРАЙМ. На состоявшихся в воскресенье выборах в верхнюю палату парламента Японии одержал победу "пророссийский кандидат" Мунэо Судзуки, который ранее неоднократно выступал за укрепление отношений с Российской Федерацией, передает информагентство Kyodo. Мунэо Судзуки ранее был депутатом верхней палаты от Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), затем из-за обрушившейся на него критики из-за визита в Москву он вышел из ее рядов и стал независимым депутатов. На выборах в воскресенье он баллотировался от правящей Либерально-демократической партии, которая рассчитывала укрепить свои позиции на самом северном японском острове Хоккайдо, избиратели которого традиционно поддерживают Судзуки. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские контакты развивались интенсивно. На прошедших выборах до окончательного подсчета голосов Судзуки, видя, что ЛДП уступает свои позиции, посчитал, что он проиграл эти выборы и даже заявил в своем офисе, что "больше баллотироваться не будет, это была последняя карта". Однако через несколько часов после окончательного подсчета стало известно, что он прошел по партийным спискам от ЛДП. Верхняя палата, или палата советников японского парламента, не может быть распущена, в отличие от нижней, ключевой палаты. Депутаты избираются сроком на шесть лет, таким образом, что каждые три года избирается половина состава палаты. В палате советников 248 депутатов, из них 100 избираются по пропорциональному представительству от партий, а 148 – по избирательным округам. Это означает, что каждые три года проходят выборы 50 депутатов по партийным спискам и 74 – по округам. В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) боролись 522 кандидата. ЛДП потеряла на выборах 13 мест, получив лишь 39 мест, а "Комэйто" - 8 вместо 14, которые у нее были до выборов. Таким образом, совокупно от обеих партий было избрано 47 депутатов, что вместе с 75 депутатами, которые не переизбирались, дает им 122 места из 248. До выборов коалиции принадлежало 141 место. Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.
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япония, парламентские выборы, россия
Политика, ЯПОНИЯ, парламентские выборы, РОССИЯ
16:30 22.07.2025 (обновлено: 16:31 22.07.2025)
 
"Пророссийский кандидат". На выборах в парламент Японии победил друг России

Kyodo: Судзуки, выступающий за дружбу с РФ, победил на выборах в парламент Японии

© РИА Новости . Дмитрий Астахов#Переговоры России и Японии. Архивное фото
#Переговоры России и Японии. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ТОКИО, 21 июл – ПРАЙМ. На состоявшихся в воскресенье выборах в верхнюю палату парламента Японии одержал победу "пророссийский кандидат" Мунэо Судзуки, который ранее неоднократно выступал за укрепление отношений с Российской Федерацией, передает информагентство Kyodo.
Мунэо Судзуки ранее был депутатом верхней палаты от Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), затем из-за обрушившейся на него критики из-за визита в Москву он вышел из ее рядов и стал независимым депутатов. На выборах в воскресенье он баллотировался от правящей Либерально-демократической партии, которая рассчитывала укрепить свои позиции на самом северном японском острове Хоккайдо, избиратели которого традиционно поддерживают Судзуки.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские контакты развивались интенсивно.
На прошедших выборах до окончательного подсчета голосов Судзуки, видя, что ЛДП уступает свои позиции, посчитал, что он проиграл эти выборы и даже заявил в своем офисе, что "больше баллотироваться не будет, это была последняя карта". Однако через несколько часов после окончательного подсчета стало известно, что он прошел по партийным спискам от ЛДП.
Верхняя палата, или палата советников японского парламента, не может быть распущена, в отличие от нижней, ключевой палаты. Депутаты избираются сроком на шесть лет, таким образом, что каждые три года избирается половина состава палаты. В палате советников 248 депутатов, из них 100 избираются по пропорциональному представительству от партий, а 148 – по избирательным округам. Это означает, что каждые три года проходят выборы 50 депутатов по партийным спискам и 74 – по округам.
В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) боролись 522 кандидата.
ЛДП потеряла на выборах 13 мест, получив лишь 39 мест, а "Комэйто" - 8 вместо 14, которые у нее были до выборов. Таким образом, совокупно от обеих партий было избрано 47 депутатов, что вместе с 75 депутатами, которые не переизбирались, дает им 122 места из 248. До выборов коалиции принадлежало 141 место.
Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
МИД предостерег Японию от ужесточения антироссийской риторики
18 июля, 10:58
 
ПолитикаЯПОНИЯпарламентские выборыРОССИЯ
 
 
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