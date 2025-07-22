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Юань открыл торги во вторник снижением

Юань открыл торги во вторник снижением - 22.07.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги во вторник снижением

Курс китайской валюты после попыток роста на самом открытии торгов вторника переходит к снижению - до 10,85 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T10:07+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после попыток роста на самом открытии торгов вторника переходит к снижению - до 10,85 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,85 рубля.В первые минуты торгов курс максимально поднимался до 10,88 рубля.

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юань, рынок, мосбиржа