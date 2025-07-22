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Курс юаня к рублю вернулся к росту на Мосбирже во вторник днем - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю вернулся к росту на Мосбирже во вторник днем
Курс юаня к рублю вернулся к росту на Мосбирже во вторник днем - 22.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю вернулся к росту на Мосбирже во вторник днем
Курс китайской валюты к рублю днем во вторник после разнонаправленных колебаний вернулся к росту - в район 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T14:36+0300
2025-07-22T14:36+0300
экономика
юань
рубль
мосбиржа
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю днем во вторник после разнонаправленных колебаний вернулся к росту - в район 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.22 мск повышался на 5 копеек, до 10,91 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,84-10,91 рубля. Российская валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, а также, в преддверии пика налоговых выплат, со стороны экспортеров, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "В сложившейся ситуации ожидаем, что юань продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. Сдержать дальнейшее укрепление рубля и его выход на новые локальные максимумы может стабилизация спроса на валюту со стороны импортеров, наметившаяся в последние месяцы, а также ожидание снижения ключевой ставки на заседании регулятора в пятницу", - добавляет он. Текущий налоговый период в России проходит спокойнее обычного, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "По крайней мере, до сих пор не отмечалось всплеска спроса на рубли", - говорит он.
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юань, рубль, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа
14:36 22.07.2025
 
Курс юаня к рублю вернулся к росту на Мосбирже во вторник днем

Юань снова растет к рублю во вторник на Мосбирже после разнонаправленных колебаний

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю днем во вторник после разнонаправленных колебаний вернулся к росту - в район 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.22 мск повышался на 5 копеек, до 10,91 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,84-10,91 рубля.
Российская валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, а также, в преддверии пика налоговых выплат, со стороны экспортеров, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ.
"В сложившейся ситуации ожидаем, что юань продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. Сдержать дальнейшее укрепление рубля и его выход на новые локальные максимумы может стабилизация спроса на валюту со стороны импортеров, наметившаяся в последние месяцы, а также ожидание снижения ключевой ставки на заседании регулятора в пятницу", - добавляет он.
Текущий налоговый период в России проходит спокойнее обычного, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"По крайней мере, до сих пор не отмечалось всплеска спроса на рубли", - говорит он.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Доллар слабо колеблется к евро и иене во вторник днем
12:37
 
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