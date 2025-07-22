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Курс юаня к рублю вернулся к росту на Мосбирже во вторник днем

Курс юаня к рублю вернулся к росту на Мосбирже во вторник днем - 22.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю вернулся к росту на Мосбирже во вторник днем

Курс китайской валюты к рублю днем во вторник после разнонаправленных колебаний вернулся к росту - в район 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T14:36+0300

2025-07-22T14:36+0300

2025-07-22T14:36+0300

экономика

юань

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мосбиржа

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю днем во вторник после разнонаправленных колебаний вернулся к росту - в район 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.22 мск повышался на 5 копеек, до 10,91 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,84-10,91 рубля. Российская валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, а также, в преддверии пика налоговых выплат, со стороны экспортеров, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "В сложившейся ситуации ожидаем, что юань продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. Сдержать дальнейшее укрепление рубля и его выход на новые локальные максимумы может стабилизация спроса на валюту со стороны импортеров, наметившаяся в последние месяцы, а также ожидание снижения ключевой ставки на заседании регулятора в пятницу", - добавляет он. Текущий налоговый период в России проходит спокойнее обычного, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "По крайней мере, до сих пор не отмечалось всплеска спроса на рубли", - говорит он.

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юань, рубль, мосбиржа