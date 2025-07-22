https://1prime.ru/20250722/yuan-859794279.html

Курс юаня усиливает рост

Курс юаня усиливает рост - 22.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня усиливает рост

Курс китайской валюты к рублю во вторник усиливает рост, закрепляясь выше отметки 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T18:02+0300

2025-07-22T18:02+0300

2025-07-22T18:02+0300

экономика

торги

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75396/67/753966730_0:2:300:171_1920x0_80_0_0_ef5069a5b42e0391e28e3277c3545e57.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник усиливает рост, закрепляясь выше отметки 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.46 мск растёт на 8 копеек, или 0,8% по отношению к предыдущему закрытию, до 10,94 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,84-10,94 рубля. В свою очередь доллар на внебиржевом рынке доллар котируется по 78,46 рубля. А для биржевого ориентира курса американской валюты можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,47 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,173, почти как на форексе - 7,175. Юань во вторник торгуется преимущественно в плюсе против рубля. Курс опять ушел выше отметки 10,9 рубля. Таким образом, "курсовой маятник" продолжает качаться. Юаневая ставка денежного рынка составляет минус 0,06% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже, на предыдущих торгах было минус 0,16%. "Фактор налогового периода пока лишь удерживает курс рубля от устойчивого снижения. Оно может усилиться на фоне восстановления спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, реагирующих на усиление потребительской активности", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон 10,8-11 рублей за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В то же время предложение иностранной валюты от экспорта может оставаться под давлением относительно низких цен на нефть, считает Бабин. "Тем не менее до прохождения пика фискальных платежей экспортеров (25 и 28 июля) вряд ли юань сумеет закрепиться над уровнем 11 рублей", - оценивает он.

https://1prime.ru/20250721/yuan-859763710.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, юань