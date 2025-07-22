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Глава Минюста рассказал президенту об итогах юридического форума

Глава Минюста рассказал президенту об итогах юридического форума - 22.07.2025, ПРАЙМ

Глава Минюста рассказал президенту об итогах юридического форума

Владимир Путин принял министра юстиции Константина Чуйченко, глава Минюста рассказал президенту об итогах прошедшего в Санкт-Петербурге XIII Международного... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T14:36+0300

2025-07-22T14:36+0300

2025-07-22T14:36+0300

политика

россия

общество

рф

санкт-петербург

владимир путин

константин чуйченко

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин принял министра юстиции Константина Чуйченко, глава Минюста рассказал президенту об итогах прошедшего в Санкт-Петербурге XIII Международного юридического форума."К нам приехало 23 министра юстиции — в прошлом году было 20. Приняло участие почти шесть тысяч участников, было 17 руководителей судебных систем из различных стран, шесть генеральных прокуроров. Уровень был очень солидный. Плюс, соответственно, представители научной общественности, деловых кругов. Состоялось порядка 130 панельных дискуссий и "круглых столов" по всем вопросам", — доложил министр.Он напомнил, что пленарное заседание посвящалось теме "Право: уроки прошлого для мира будущего".Кроме того, на мероприятие приехал президент Интерпола и принял участие в пленарной дискуссии.

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россия, общество , рф, санкт-петербург, владимир путин, константин чуйченко