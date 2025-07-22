https://1prime.ru/20250722/zakon-859789395.html

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике - 22.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о платформенной экономике в России. Он регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:49+0300

2025-07-22T15:49+0300

2025-07-22T15:50+0300

экономика

госдума

закон

платформенная экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о платформенной экономике в России. Он регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. "Так как цифровая экономика все больше набирает обороты и становится де-факто отдельной отраслью, где возникают свои финансовые, трудовые и договорные взаимоотношения, а также и спорные вопросы, то становится очевидным, что все это требует соответствующего отдельного регулирования. Поэтому данный закон, с одной стороны - первая ласточка в сфере регулирования платформенной экономики, начиная с так называемых маркетплейсов, с другой стороны – основа для дальнейшего регулирования этой огромной отрасли в целом, куда постепенно будут погружаться и другие платформы, например туристские, логистические", - заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Среди ключевых мер принятого закона - обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также иными способами, установленными правительством РФ. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками. Закон обязывает владельца цифровой платформы обеспечить равный и беспрепятственный доступ к ней неограниченного круга лиц, предоставить возможность ознакомления с ее правилами, а также не допускать создания дискриминационных условий. К продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено. Также устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязана его об этом уведомить. Кроме того, вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров). Правительство установит правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), определяющие в том числе состав включаемых в него сведений, условия и порядок их включения (исключения). Кабмин также сможет устанавливать дополнительные критерии отнесения цифровой платформы к ПЦП, в том числе в зависимости от количества российских интернет-пользователей. Правительство определит и перечень сведений, подлежащих проверке оператором ПЦП, и порядок ее проведения. В целях обеспечения государственных контрольных функций предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики. Закон вступит в силу уже с 1 октября 2026 года, а не с 1 марта 2027 года, как предполагалось изначально. Положения закона не распространяются на организацию и деятельность аудиовизуальных сервисов, кредитных или некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка. Закон также не затрагивает отношения, связанные с предоставлением лицензии на использование программ для ЭВМ и баз данных; с распространением исключительно товаров, услуг, принадлежащих владельцам информресурсов. Действие закона также не будет распространяться на операторов инвестиционных платформ; операторов государственных, муниципальных и иных информационных систем (информационных ресурсов); операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок в сфере госзакупок, банкротства или приватизации.

https://1prime.ru/20250709/reshetnikov-859332413.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, закон, платформенная экономика