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"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине
"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине
Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Евросоюз до сих пор не предоставил Киеву обещанную финансовую помощь. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T08:42+0300
2025-07-22T08:42+0300
2025-07-22T08:42+0300
политика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Евросоюз до сих пор не предоставил Киеву обещанную финансовую помощь."ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", — заявил глава киевского режима, чьи слова приводит издание "Страна.ua".Зеленский также подчеркнул, что в связи с этим у него возникают вопросы к НАТО и ЕС.Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью агентству Bloomberg заявил о невозможности со стороны ЕС напрямую финансировать закупки американского оружия для Украины из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может побудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в размере 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства для оплаты вооружения Киева.
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украина, владимир зеленский, ес, нато, помощь украине
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, помощь Украине
"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине
Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Украине обещанные 150 миллиардов евро
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Евросоюз до сих пор не предоставил Киеву обещанную финансовую помощь.
"ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", — заявил глава киевского режима, чьи слова приводит издание "Страна.ua".
Зеленский также подчеркнул, что в связи с этим у него возникают вопросы к НАТО и ЕС.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью агентству Bloomberg заявил о невозможности со стороны ЕС напрямую финансировать закупки американского оружия для Украины из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может побудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в размере 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства для оплаты вооружения Киева.
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