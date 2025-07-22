https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859773608.html

"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине

"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине

Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Евросоюз до сих пор не предоставил Киеву обещанную финансовую помощь. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T08:42+0300

2025-07-22T08:42+0300

2025-07-22T08:42+0300

политика

украина

владимир зеленский

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помощь украине

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Евросоюз до сих пор не предоставил Киеву обещанную финансовую помощь."ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", — заявил глава киевского режима, чьи слова приводит издание "Страна.ua".Зеленский также подчеркнул, что в связи с этим у него возникают вопросы к НАТО и ЕС.Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью агентству Bloomberg заявил о невозможности со стороны ЕС напрямую финансировать закупки американского оружия для Украины из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может побудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в размере 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства для оплаты вооружения Киева.

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украина, владимир зеленский, ес, нато, помощь украине