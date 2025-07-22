Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине - 22.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859773608.html
"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине
"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине
Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Евросоюз до сих пор не предоставил Киеву обещанную финансовую помощь. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T08:42+0300
2025-07-22T08:42+0300
политика
украина
владимир зеленский
ес
нато
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Евросоюз до сих пор не предоставил Киеву обещанную финансовую помощь."ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", — заявил глава киевского режима, чьи слова приводит издание "Страна.ua".Зеленский также подчеркнул, что в связи с этим у него возникают вопросы к НАТО и ЕС.Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью агентству Bloomberg заявил о невозможности со стороны ЕС напрямую финансировать закупки американского оружия для Украины из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может побудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в размере 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства для оплаты вооружения Киева.
https://1prime.ru/20250721/zelenskiy-859735569.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, ес, нато, помощь украине
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, помощь Украине
08:42 22.07.2025
 
"Не видим результата": Зеленский пожаловался, что ЕС не платит Украине

Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Украине обещанные 150 миллиардов евро

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Евросоюз до сих пор не предоставил Киеву обещанную финансовую помощь.
"ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", — заявил глава киевского режима, чьи слова приводит издание "Страна.ua".
Зеленский также подчеркнул, что в связи с этим у него возникают вопросы к НАТО и ЕС.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью агентству Bloomberg заявил о невозможности со стороны ЕС напрямую финансировать закупки американского оружия для Украины из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может побудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в размере 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства для оплаты вооружения Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Нечего даже думать": в Киеве пригрозили Зеленскому после слов о России
Вчера, 08:24
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕСНАТОпомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала