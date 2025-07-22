https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859774142.html

"Пора на выход": в США рассказали, какой исход ждет Зеленского

"Пора на выход": в США рассказали, какой исход ждет Зеленского - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Пора на выход": в США рассказали, какой исход ждет Зеленского

Американский геополитический эксперт Скотт Риттер высказал мнение, что ультиматум президента США Дональда Трампа направлен не против России, а против Украины. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T09:16+0300

2025-07-22T09:16+0300

2025-07-22T09:34+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американский геополитический эксперт Скотт Риттер высказал мнение, что ультиматум президента США Дональда Трампа направлен не против России, а против Украины.В своем видео на YouTube Риттер подчеркнул, что президент России Владимир Путин не намерен сдаваться и идти на уступки в урегулировании украинского кризиса. и Трамп это прекрасно осознает. По мнению аналитика, главная проблема заключается в Зеленском. В последнее время все больше людей наконец начинают осознавать, что главе киевского режима необходимо покинуть пост и оставить Украину.По мнению эксперта, неспособность главы киевского режима к конструктивным переговорам стала ключевой причиной ультиматума. Он отметил, что отведенные Трампом 50 дней предназначены не для России, а для устранения Зеленского."Зеленскому пора на выход. И тут есть два варианта: он может либо улететь на самолете в один из своих замков, или его просто закатают в бетон. Зеленского в любом случае ничего хорошего не ждет", — заключил Риттер.На прошлой неделе Трамп предъявил Москве 50-дневный ультиматум с требованием подписать мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести пошлины в размере 100% на импорт российских товаров, а также дополнительные пошлины для стран, закупающих российскую нефть и газ.Вместе с тем американский лидер заявил о договоренности США и ЕС по поставкам американского оружия Украине, при этом финансовое бремя ляжет на европейские страны. В будущих поставках планируются батареи Patriot, а не только ракеты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал план Трампа как бизнес-проект. Европа заявляет о готовности тратить значительные средства на закупки вооружений, чтобы поддерживать конфликт, однако внутри ЕС есть разногласия по вопросу финансирования: Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859773608.html

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украина, владимир зеленский, дональд трамп, европа