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Рогов объяснил, зачем Зеленский пошел на зачистку НАБУ - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Рогов объяснил, зачем Зеленский пошел на зачистку НАБУ
Рогов объяснил, зачем Зеленский пошел на зачистку НАБУ - 22.07.2025, ПРАЙМ
Рогов объяснил, зачем Зеленский пошел на зачистку НАБУ
Владимир Зеленский пошел на зачистку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за имеющегося на него компромата, заявил РИА Новости председатель... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T13:43+0300
2025-07-22T13:43+0300
политика
украина
владимир зеленский
компромат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пошел на зачистку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за имеющегося на него компромата, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский решился на зачистку НАБУ, чтобы никакого компромата на него и его окружение не было", - сказал Рогов. По его словам, НАБУ создавался американцами и активно продвигалась бывшим президентом США Джо Байденом. "НАБУ было главным инструментом контроля и влияния Вашингтона на политику Зеленского и наработало большой опыт в деле расследования его коррупционных схем. Поэтому Зеленский сейчас занят ликвидацией свидетелей, которые не стали для него подельниками", - сказал Рогов. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
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украина, владимир зеленский, компромат
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, компромат
13:43 22.07.2025
 
Рогов объяснил, зачем Зеленский пошел на зачистку НАБУ

Рогов: Зеленский начал зачистку НАБУ из-за имеющегося на него компромата

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пошел на зачистку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за имеющегося на него компромата, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленский решился на зачистку НАБУ, чтобы никакого компромата на него и его окружение не было", - сказал Рогов.
По его словам, НАБУ создавался американцами и активно продвигалась бывшим президентом США Джо Байденом.
"НАБУ было главным инструментом контроля и влияния Вашингтона на политику Зеленского и наработало большой опыт в деле расследования его коррупционных схем. Поэтому Зеленский сейчас занят ликвидацией свидетелей, которые не стали для него подельниками", - сказал Рогов.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийкомпромат
 
 
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