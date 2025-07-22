https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859782335.html

Рогов объяснил, зачем Зеленский пошел на зачистку НАБУ

Рогов объяснил, зачем Зеленский пошел на зачистку НАБУ - 22.07.2025, ПРАЙМ

Рогов объяснил, зачем Зеленский пошел на зачистку НАБУ

Владимир Зеленский пошел на зачистку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за имеющегося на него компромата, заявил РИА Новости председатель... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T13:43+0300

2025-07-22T13:43+0300

2025-07-22T13:43+0300

политика

украина

владимир зеленский

компромат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пошел на зачистку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за имеющегося на него компромата, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский решился на зачистку НАБУ, чтобы никакого компромата на него и его окружение не было", - сказал Рогов. По его словам, НАБУ создавался американцами и активно продвигалась бывшим президентом США Джо Байденом. "НАБУ было главным инструментом контроля и влияния Вашингтона на политику Зеленского и наработало большой опыт в деле расследования его коррупционных схем. Поэтому Зеленский сейчас занят ликвидацией свидетелей, которые не стали для него подельниками", - сказал Рогов. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.

https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859774142.html

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украина, владимир зеленский, компромат