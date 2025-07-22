https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859798403.html

"Помогла убедить". В США раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров

"Помогла убедить". В США раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Помогла убедить". В США раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров

Из-за скандала в Белом доме, разразившегося в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом, Владимир Зеленский принял решение провести переговоры с... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T20:16+0300

2025-07-22T20:16+0300

2025-07-22T20:17+0300

политика

владимир зеленский

украина

переговоры

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Из-за скандала в Белом доме, разразившегося в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом, Владимир Зеленский принял решение провести переговоры с Российской Федерации. Такое мнение высказывается в публикации New York Times."Перепалка Трампа в Овальном кабинете с Зеленским, какой бы неприятной она ни была, послужила своей цели: она помогла убедить Зеленского не требовать серьезных гарантий безопасности от США и склонить его к переговорам о прекращении огня с Россией", — говорится в публикации.Автор материала также предположил, что американский лидер в будущем может либо продолжить поддерживать Украину, либо полностью отказаться от участия в урегулировании конфликта.

https://1prime.ru/20250721/peregovory-859758019.html

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владимир зеленский, украина, переговоры, россия, дональд трамп