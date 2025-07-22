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"Помогла убедить". В США раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров
"Помогла убедить". В США раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Помогла убедить". В США раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров
Из-за скандала в Белом доме, разразившегося в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом, Владимир Зеленский принял решение провести переговоры с... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T20:16+0300
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политика
владимир зеленский
украина
переговоры
россия
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Из-за скандала в Белом доме, разразившегося в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом, Владимир Зеленский принял решение провести переговоры с Российской Федерации. Такое мнение высказывается в публикации New York Times."Перепалка Трампа в Овальном кабинете с Зеленским, какой бы неприятной она ни была, послужила своей цели: она помогла убедить Зеленского не требовать серьезных гарантий безопасности от США и склонить его к переговорам о прекращении огня с Россией", — говорится в публикации.Автор материала также предположил, что американский лидер в будущем может либо продолжить поддерживать Украину, либо полностью отказаться от участия в урегулировании конфликта.
https://1prime.ru/20250721/peregovory-859758019.html
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"Помогла убедить". В США раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров
NYT: Зеленский согласился на переговоры с Россией после перепалки с Трампом