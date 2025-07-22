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Мишустин отметил успехи России на глобальном рынке зерна - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин отметил успехи России на глобальном рынке зерна
Мишустин отметил успехи России на глобальном рынке зерна - 22.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил успехи России на глобальном рынке зерна
Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности, заявил премьер-министр | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T08:57+0300
2025-07-22T09:59+0300
экономика
михаил мишустин
сельское хозяйство
зерно
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ЧИТА, 22 июля - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Тем самым - вносить существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка", - сказал Мишустин на совещании по вопросу о развитии экспорта зерна.Премьер напомнил, что в прошлом году аграрии собрали хороший урожай - почти 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых."Полностью закрыли внутренние потребности, что дало возможность направить рекордные объемы - для продажи в другие государства", - добавил глава правительства РФ.По словам Мишустина, российские власти продолжат оказывать широкую поддержку отечественным сельхозпроизводителям. "Для хороших результатов в аграрном секторе требуются и удобрения. Правительство контролирует их доступность. Направили необходимые объемы топлива для обеспечения сезонных полевых работ. Совершенствуем также механизм льготного лизинга, чтобы сельхозпроизводители могли обновлять парк техники - трактора, комбайны и другие машины", - уточнил премьер.Он подчеркнул, что Россия будет продолжать комплексную работу по организации транспортировки продукции аграриев."Развиваем портовую инфраструктуру. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 миллионов тонн - до почти 85 миллионов. И такая работа продолжится. Расширяем пропускную способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений нарастим в общей сложности более чем на 50 миллионов тонн", - рассказал премьер.
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михаил мишустин, сельское хозяйство, зерно
Экономика, Михаил Мишустин, Сельское хозяйство, зерно
08:57 22.07.2025 (обновлено: 09:59 22.07.2025)
 
Мишустин отметил успехи России на глобальном рынке зерна

Мишустин: Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ЧИТА, 22 июля - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Тем самым - вносить существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка", - сказал Мишустин на совещании по вопросу о развитии экспорта зерна.
Премьер напомнил, что в прошлом году аграрии собрали хороший урожай - почти 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых.
"Полностью закрыли внутренние потребности, что дало возможность направить рекордные объемы - для продажи в другие государства", - добавил глава правительства РФ.
По словам Мишустина, российские власти продолжат оказывать широкую поддержку отечественным сельхозпроизводителям. "Для хороших результатов в аграрном секторе требуются и удобрения. Правительство контролирует их доступность. Направили необходимые объемы топлива для обеспечения сезонных полевых работ. Совершенствуем также механизм льготного лизинга, чтобы сельхозпроизводители могли обновлять парк техники - трактора, комбайны и другие машины", - уточнил премьер.
Он подчеркнул, что Россия будет продолжать комплексную работу по организации транспортировки продукции аграриев.
"Развиваем портовую инфраструктуру. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 миллионов тонн - до почти 85 миллионов. И такая работа продолжится. Расширяем пропускную способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений нарастим в общей сложности более чем на 50 миллионов тонн", - рассказал премьер.
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ЭкономикаМихаил МишустинСельское хозяйствозерно
 
 
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