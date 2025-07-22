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Мишустин отметил успехи России на глобальном рынке зерна

Мишустин отметил успехи России на глобальном рынке зерна - 22.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил успехи России на глобальном рынке зерна

Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности, заявил премьер-министр | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T08:57+0300

2025-07-22T08:57+0300

2025-07-22T09:59+0300

экономика

михаил мишустин

сельское хозяйство

зерно

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ЧИТА, 22 июля - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Тем самым - вносить существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка", - сказал Мишустин на совещании по вопросу о развитии экспорта зерна.Премьер напомнил, что в прошлом году аграрии собрали хороший урожай - почти 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых."Полностью закрыли внутренние потребности, что дало возможность направить рекордные объемы - для продажи в другие государства", - добавил глава правительства РФ.По словам Мишустина, российские власти продолжат оказывать широкую поддержку отечественным сельхозпроизводителям. "Для хороших результатов в аграрном секторе требуются и удобрения. Правительство контролирует их доступность. Направили необходимые объемы топлива для обеспечения сезонных полевых работ. Совершенствуем также механизм льготного лизинга, чтобы сельхозпроизводители могли обновлять парк техники - трактора, комбайны и другие машины", - уточнил премьер.Он подчеркнул, что Россия будет продолжать комплексную работу по организации транспортировки продукции аграриев."Развиваем портовую инфраструктуру. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 миллионов тонн - до почти 85 миллионов. И такая работа продолжится. Расширяем пропускную способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений нарастим в общей сложности более чем на 50 миллионов тонн", - рассказал премьер.

https://1prime.ru/20250722/rossija-859770809.html

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михаил мишустин, сельское хозяйство, зерно