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Россия расширяет географию экспорта зерна, сообщили в Минсельхозе - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Россия расширяет географию экспорта зерна, сообщили в Минсельхозе
Россия расширяет географию экспорта зерна, сообщили в Минсельхозе - 22.07.2025, ПРАЙМ
Россия расширяет географию экспорта зерна, сообщили в Минсельхозе
Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран, которые ранее приостанавливали закупки российских зерновых... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T09:06+0300
2025-07-22T09:06+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
оксана лут
зерно
экспорт
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ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран, которые ранее приостанавливали закупки российских зерновых культур, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник провел совещание по вопросам развития экспорта зерна. "Мы продолжаем расширять географию нашего экспорта. В прошлом году 11 новых стран у нас появилось в портфеле по экспорту и мы возобновили поставки в семь стран, которые приостанавливали закупку нашего зерна", - сказала Лут на совещании. Министр отметила, что Россия поставляет зерновые в 108 стран мира, из них 70 стран импортируют российскую пшеницу.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, оксана лут, зерно, экспорт
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, Оксана Лут, зерно, экспорт
09:06 22.07.2025
 
Россия расширяет географию экспорта зерна, сообщили в Минсельхозе

Лут: Россия возобновила поставки зерна в семь стран

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран, которые ранее приостанавливали закупки российских зерновых культур, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник провел совещание по вопросам развития экспорта зерна.
"Мы продолжаем расширять географию нашего экспорта. В прошлом году 11 новых стран у нас появилось в портфеле по экспорту и мы возобновили поставки в семь стран, которые приостанавливали закупку нашего зерна", - сказала Лут на совещании.
Министр отметила, что Россия поставляет зерновые в 108 стран мира, из них 70 стран импортируют российскую пшеницу.
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ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯМинсельхозОксана Лутзерноэкспорт
 
 
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