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Россия расширяет географию экспорта зерна, сообщили в Минсельхозе

Россия расширяет географию экспорта зерна, сообщили в Минсельхозе - 22.07.2025, ПРАЙМ

Россия расширяет географию экспорта зерна, сообщили в Минсельхозе

Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран, которые ранее приостанавливали закупки российских зерновых... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T09:06+0300

2025-07-22T09:06+0300

2025-07-22T09:06+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

оксана лут

зерно

экспорт

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ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран, которые ранее приостанавливали закупки российских зерновых культур, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник провел совещание по вопросам развития экспорта зерна. "Мы продолжаем расширять географию нашего экспорта. В прошлом году 11 новых стран у нас появилось в портфеле по экспорту и мы возобновили поставки в семь стран, которые приостанавливали закупку нашего зерна", - сказала Лут на совещании. Министр отметила, что Россия поставляет зерновые в 108 стран мира, из них 70 стран импортируют российскую пшеницу.

https://1prime.ru/20250722/zerno-859773879.html

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, оксана лут, зерно, экспорт