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В Минсельхозе дали прогноз по объему экспорта зерна в текущем сельхозгоду

В Минсельхозе дали прогноз по объему экспорта зерна в текущем сельхозгоду - 22.07.2025, ПРАЙМ

В Минсельхозе дали прогноз по объему экспорта зерна в текущем сельхозгоду

Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне может составить 53-55 миллионов тонн, в том числе 43-44 миллиона тонн пшеницы, сообщила министр... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T09:24+0300

2025-07-22T09:24+0300

2025-07-22T09:24+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

экспорт

зерно

оксана лут

минсельхоз

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ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне может составить 53-55 миллионов тонн, в том числе 43-44 миллиона тонн пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "С учетом всех принимаемых мер и хода сева наши прогнозы по экспорту на текущий сезон, который начался с 1 июля текущего года, в целом по зерновым мы ожидаем по сезону экспортировать 53-55 миллионов тонн и по пшенице 43-44 миллиона тонн, то есть на уровне текущего года с учетом переходящих остатков, которые у нас были на начало сезона", - сказала Лут на совещании с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина по вопросам экспорта зерна.

https://1prime.ru/20250722/zerno-859774007.html

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сельское хозяйство, россия, экспорт, зерно, оксана лут, минсельхоз