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В Минсельхозе дали прогноз по объему экспорта зерна в текущем сельхозгоду - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минсельхозе дали прогноз по объему экспорта зерна в текущем сельхозгоду
В Минсельхозе дали прогноз по объему экспорта зерна в текущем сельхозгоду - 22.07.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе дали прогноз по объему экспорта зерна в текущем сельхозгоду
Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне может составить 53-55 миллионов тонн, в том числе 43-44 миллиона тонн пшеницы, сообщила министр... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T09:24+0300
2025-07-22T09:24+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
экспорт
зерно
оксана лут
минсельхоз
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ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне может составить 53-55 миллионов тонн, в том числе 43-44 миллиона тонн пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "С учетом всех принимаемых мер и хода сева наши прогнозы по экспорту на текущий сезон, который начался с 1 июля текущего года, в целом по зерновым мы ожидаем по сезону экспортировать 53-55 миллионов тонн и по пшенице 43-44 миллиона тонн, то есть на уровне текущего года с учетом переходящих остатков, которые у нас были на начало сезона", - сказала Лут на совещании с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина по вопросам экспорта зерна.
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сельское хозяйство, россия, экспорт, зерно, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, экспорт, зерно, Оксана Лут, Минсельхоз
09:24 22.07.2025
 
В Минсельхозе дали прогноз по объему экспорта зерна в текущем сельхозгоду

Лут: экспорт российского зерна в текущем сельхозгоду может составить 53-55 млн тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне может составить 53-55 миллионов тонн, в том числе 43-44 миллиона тонн пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"С учетом всех принимаемых мер и хода сева наши прогнозы по экспорту на текущий сезон, который начался с 1 июля текущего года, в целом по зерновым мы ожидаем по сезону экспортировать 53-55 миллионов тонн и по пшенице 43-44 миллиона тонн, то есть на уровне текущего года с учетом переходящих остатков, которые у нас были на начало сезона", - сказала Лут на совещании с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина по вопросам экспорта зерна.
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09:06
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯэкспортзерноОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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