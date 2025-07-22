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Золото дешевеет во вторник после заметного роста цены днем ранее

Золото дешевеет во вторник после заметного роста цены днем ранее - 22.07.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет во вторник после заметного роста цены днем ранее

Цена на золото снижается во вторник утром после ее заметного роста за предыдущий торговый день, следует из биржевых данных. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T09:36+0300

2025-07-22T09:36+0300

2025-07-22T09:36+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник утром после ее заметного роста за предыдущий торговый день, следует из биржевых данных. По состоянию на 9.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,88 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,23%, до 3 398,52 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника золото выросло в цене на 1,66%. Сентябрьский фьючерс на серебро на 9.25 мск дешевел на 0,46% - до 39,155 доллара за унцию. Инвесторы оценивают возможные сценарии развития торговых отношений между США и партнерами относительно торговой политики и вопроса о возобновлении американским президентом приостановленных ранее пошлин на импорт с 1 августа. В случае сохранения макроэкономической неопределенности спрос на золото как на надежный актив может увеличиться. "Существует вероятность того, что США и их торговые партнеры могут не согласиться с условиями, что может привести к некоторой степени неопределенности, а также способствовать осуществлению действий по хеджированию со стороны участников рынка в будущем", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика OANDA Кельвина Вонг (Kelvin Wong).

https://1prime.ru/20250721/zoloto-859745076.html

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