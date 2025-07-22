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Золото дешевеет во вторник после заметного роста цены днем ранее - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250722/zoloto-859774563.html
Золото дешевеет во вторник после заметного роста цены днем ранее
Золото дешевеет во вторник после заметного роста цены днем ранее - 22.07.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет во вторник после заметного роста цены днем ранее
Цена на золото снижается во вторник утром после ее заметного роста за предыдущий торговый день, следует из биржевых данных. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T09:36+0300
2025-07-22T09:36+0300
экономика
золото
цены на золото
рынок
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник утром после ее заметного роста за предыдущий торговый день, следует из биржевых данных. По состоянию на 9.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,88 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,23%, до 3 398,52 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника золото выросло в цене на 1,66%. Сентябрьский фьючерс на серебро на 9.25 мск дешевел на 0,46% - до 39,155 доллара за унцию. Инвесторы оценивают возможные сценарии развития торговых отношений между США и партнерами относительно торговой политики и вопроса о возобновлении американским президентом приостановленных ранее пошлин на импорт с 1 августа. В случае сохранения макроэкономической неопределенности спрос на золото как на надежный актив может увеличиться. "Существует вероятность того, что США и их торговые партнеры могут не согласиться с условиями, что может привести к некоторой степени неопределенности, а также способствовать осуществлению действий по хеджированию со стороны участников рынка в будущем", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика OANDA Кельвина Вонг (Kelvin Wong).
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золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
09:36 22.07.2025
 
Золото дешевеет во вторник после заметного роста цены днем ранее

Цена на золото падает во вторник после заметного роста в понедельник

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник утром после ее заметного роста за предыдущий торговый день, следует из биржевых данных.
По состоянию на 9.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,88 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,23%, до 3 398,52 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника золото выросло в цене на 1,66%.
Сентябрьский фьючерс на серебро на 9.25 мск дешевел на 0,46% - до 39,155 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают возможные сценарии развития торговых отношений между США и партнерами относительно торговой политики и вопроса о возобновлении американским президентом приостановленных ранее пошлин на импорт с 1 августа. В случае сохранения макроэкономической неопределенности спрос на золото как на надежный актив может увеличиться.
"Существует вероятность того, что США и их торговые партнеры могут не согласиться с условиями, что может привести к некоторой степени неопределенности, а также способствовать осуществлению действий по хеджированию со стороны участников рынка в будущем", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика OANDA Кельвина Вонг (Kelvin Wong).
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