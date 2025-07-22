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Золото прибавляет в цене - 22.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250722/zoloto-859795843.html
Золото прибавляет в цене
Золото прибавляет в цене - 22.07.2025, ПРАЙМ
Золото прибавляет в цене
Стоимость золота растет на 1% во вторник вечером на фоне увеличения спроса на безопасные активы, следует из биржевых данных и комментариев аналитика. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T18:47+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1% во вторник вечером на фоне увеличения спроса на безопасные активы, следует из биржевых данных и комментариев аналитика. По состоянию на 18.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 35,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05%, до 3 441,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 39,533 доллара за унцию. Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров представителей США с рядом стран перед введением импортных пошлин 1 августа. Неопределенность в глобальных торговых отношениях повысила привлекательность таких надежных активов как золото, отмечают аналитики. "Неопределенность в торговле вызывает некоторый спрос на безопасные активы. У США в работе несколько торговых сделок, и ходят слухи, что ЕС и США, возможно, не смогут прийти к соглашению", - приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff).
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торги, золото
Экономика, Торги, золото
18:47 22.07.2025
 
Золото прибавляет в цене

Золото дорожает на 1% за счет повышенного спроса на надежные активы

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1% во вторник вечером на фоне увеличения спроса на безопасные активы, следует из биржевых данных и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 35,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05%, до 3 441,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 39,533 доллара за унцию.
Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров представителей США с рядом стран перед введением импортных пошлин 1 августа. Неопределенность в глобальных торговых отношениях повысила привлекательность таких надежных активов как золото, отмечают аналитики.
"Неопределенность в торговле вызывает некоторый спрос на безопасные активы. У США в работе несколько торговых сделок, и ходят слухи, что ЕС и США, возможно, не смогут прийти к соглашению", - приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff).
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
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