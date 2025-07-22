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Стартап в США объявил о решении проблемы превращения ртути в золото

Стартап в США объявил о решении проблемы превращения ртути в золото - 22.07.2025, ПРАЙМ

Стартап в США объявил о решении проблемы превращения ртути в золото

Американский стартап в области термоядерной энергетики заявляет, что решил тысячелетнюю проблему превращения других металлов в золото, пишет газета Financial... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T19:42+0300

2025-07-22T19:42+0300

2025-07-22T19:43+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американский стартап в области термоядерной энергетики заявляет, что решил тысячелетнюю проблему превращения других металлов в золото, пишет газета Financial Times. Компания Marathon Fusion была основана в 2023 году генеральным директором Кайлом Шиллером и главным технологическим директором Адамом Рутковски, как инжиниринговая компания, стремящаяся решить некоторые технические проблемы строительства термоядерных электростанций. Им обоим по 30 лет. В своей публикации они предлагают использовать нейтроны, выделяющиеся в реакциях термоядерного синтеза, для получения золота посредством процесса, известного как ядерная трансмутация. Наиболее распространенный экспериментальный подход к термоядерному синтезу использует устройство, называемое токамаком, для нагрева двух изотопов водорода (обычно дейтерия и трития) до экстремальных температур, в результате чего они синтезируются с образованием гелия и огромного количества энергии в виде нейтронов. Предложение Marathon заключается в том, чтобы ввести изотоп ртути в зону воспроизводства реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла. Как утверждают Рутковски и Шиллер, это означает, что будущие термоядерные электростанции, использующие этот подход, смогут производить 5 тонн золота в год на гигаватт выработки электроэнергии, не снижая выходную мощность или мощность системы по воспроизводству трития. По их оценкам, при текущих ценах это количество золота будет стоить примерно столько же, сколько и вырабатываемая электроэнергия, что потенциально удвоит доход станции. "Главное здесь заключается в том, что можно использовать этот набор реакций на быстрых нейтронах для производства действительно больших количеств золота, удовлетворяя при этом требования топливного цикла системы", - сказал газете Рутковски, ранее работавший в SpaceX. Одна из сложностей заключается в том, что присутствие других видов ртути, вероятно, приведет к образованию нестабильных изотопов золота наряду с золотом-197, а это означает, что металл может быть частично радиоактивным. По оценкам Рутковски, это может означать, что золото необходимо хранить в течение 14–18 лет, чтобы его можно было маркировать как полностью безопасное. Издание отмечает, что научная публикация специалистов Marathon Fusion ещё не прошла рецензирование, но получила положительные отзывы от некоторых экспертов в этой области.

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сша, стартап, золото