https://1prime.ru/20250723/aeroporty-859811327.html
В Росавиации сообщили о штатной работе российских аэропортов
В Росавиации сообщили о штатной работе российских аэропортов - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Росавиации сообщили о штатной работе российских аэропортов
Аэропорты России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T09:20+0300
2025-07-23T09:20+0300
2025-07-23T09:20+0300
россия
росавиация
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Аэропорты России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале. "Аэропорты России, нашей большой и любимой страны, работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - отметил он.
https://1prime.ru/20250722/bilety-859793537.html
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россия, росавиация
В Росавиации сообщили о штатной работе российских аэропортов
Росавиация: российские аэропорты в штатном режиме принимают и отправляют рейсы
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Аэропорты России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале.
"Аэропорты России, нашей большой и любимой страны, работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - отметил он.
Раскупили билеты на первый рейс Nordwind из Пхеньяна в Москву