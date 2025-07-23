https://1prime.ru/20250723/aeroporty-859811327.html

В Росавиации сообщили о штатной работе российских аэропортов

В Росавиации сообщили о штатной работе российских аэропортов - 23.07.2025, ПРАЙМ

В Росавиации сообщили о штатной работе российских аэропортов

Аэропорты России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T09:20+0300

2025-07-23T09:20+0300

2025-07-23T09:20+0300

россия

росавиация

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Аэропорты России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале. "Аэропорты России, нашей большой и любимой страны, работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - отметил он.

https://1prime.ru/20250722/bilety-859793537.html

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2025

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россия, росавиация