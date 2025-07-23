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Китай нарастил импорт российской гречки в первом полугодии
Китай нарастил импорт российской гречки в первом полугодии - 23.07.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил импорт российской гречки в первом полугодии
Китай в первом полугодии 2025 года увеличил импорт российской гречки в натуральном выражении на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 183... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:01+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай в первом полугодии 2025 года увеличил импорт российской гречки в натуральном выражении на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 183 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно данным ГТУ КНР (Главное таможенное управление Китайской Народной Республики - ред.), за первое полугодие 2025 года Китай импортировал 183 тысяч тонн российской гречки на сумму 49 миллионов долларов. За этот же период 2024 года Поднебесная ввезла около 118 тысяч тонн гречки из России на сумму около 42 миллионов долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 55% в натуральном выражении и на 17% - в стоимостном", - сообщили в "Агроэкспорте". Также центр подчеркивает, что за последние 5 лет полугодовой импорт Китаем российской гречневой крупы вырос в 70 раз в натуральном выражении и в 66 - в денежном.
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Китай нарастил импорт российской гречки в первом полугодии
"Агроэкспорт": Китай в I полугодии увеличил импорт российской гречки на 55%
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай в первом полугодии 2025 года увеличил импорт российской гречки в натуральном выражении на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 183 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно данным ГТУ КНР (Главное таможенное управление Китайской Народной Республики - ред.), за первое полугодие 2025 года Китай импортировал 183 тысяч тонн российской гречки на сумму 49 миллионов долларов. За этот же период 2024 года Поднебесная ввезла около 118 тысяч тонн гречки из России на сумму около 42 миллионов долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 55% в натуральном выражении и на 17% - в стоимостном", - сообщили в "Агроэкспорте".
Также центр подчеркивает, что за последние 5 лет полугодовой импорт Китаем российской гречневой крупы вырос в 70 раз в натуральном выражении и в 66 - в денежном.
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