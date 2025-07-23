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Арбитраж запретил правительству Армении изымать активы "Электросетей"

Арбитраж запретил правительству Армении изымать активы "Электросетей" - 23.07.2025, ПРАЙМ

Арбитраж запретил правительству Армении изымать активы "Электросетей"

Международный арбитраж запретил правительству Армении изымать активы принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении", а также... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:25+0300

2025-07-23T12:25+0300

2025-07-23T12:25+0300

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ЕРЕВАН, 23 июл – ПРАЙМ. Международный арбитраж запретил правительству Армении изымать активы принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении", а также менять состав органов управления компании и отзывать лицензию, заявил председатель совета директоров компании Нарек Карапетян. Ранее совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли чрезвычайное арбитражное дело против правительства Армения. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. "Суд запретил правительству Армении конфисковывать или продавать активы "Электросетей Армении", менять состав органов управления, отзывать лицензию и каким-либо образом ограничивать нормальную деятельность компании. Этот вердикт показывает, что правосудие в мире существует, и оно не осуществляется через Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), как это происходит сегодня в Армении", - говорится в заявлении председателя совета директоров компании. На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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финансы, банки, армения, никол пашинян