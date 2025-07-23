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Российский рынок акций растет в основную сессию среды
Российский рынок акций растет в основную сессию среды - 23.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в основную сессию среды
Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии среды торгуется в плюсе, однако пока удерживается от тестирования уровня сопротивления 2 850 пунктов по... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T13:07+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии среды торгуется в плюсе, однако пока удерживается от тестирования уровня сопротивления 2 850 пунктов по главному индексу, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.55 мск увеличивался на 0,64%, до 2 843,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 1 194,57 пункта. В частности, дорожают бумаги "Фосагро" (+2%), "Астры" (+1,6%), "Ростелекома" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,3%). Дешевеют бумаги "Новатэка" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), НЛМК (-0,5%). В среду ожидается повышенная волатильность на рынке, но в основном на вечерней сессии, когда пойдут первые новости по ходу переговоров по Украине в Турции, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "Ожидаемое время их начала – 19.00 мск, по данным СМИ. Рассчитываем, что поддержка на уровне 2 800 пунктов устоит, целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видим диапазон 2800-2870 пунктов", - добавляет она. Игроки рынка опасаются приближения индикатора к сопротивлению 2 850 пунктов и не хотят предпринимать активных действий в ожидании решения Банка России по ключевой ставке и сигналов от ЦБ Турции, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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российский рынок акций, рынок, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций растет в основную сессию среды
Российский рынок акций торгуется в плюсе в основную торговую сессию среды
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии среды торгуется в плюсе, однако пока удерживается от тестирования уровня сопротивления 2 850 пунктов по главному индексу, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.55 мск увеличивался на 0,64%, до 2 843,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 1 194,57 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Фосагро" (+2%), "Астры" (+1,6%), "Ростелекома" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,3%). Дешевеют бумаги "Новатэка" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), НЛМК (-0,5%).
В среду ожидается повышенная волатильность на рынке, но в основном на вечерней сессии, когда пойдут первые новости по ходу переговоров по Украине в Турции, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "Ожидаемое время их начала – 19.00 мск, по данным СМИ. Рассчитываем, что поддержка на уровне 2 800 пунктов устоит, целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видим диапазон 2800-2870 пунктов", - добавляет она.
Игроки рынка опасаются приближения индикатора к сопротивлению 2 850 пунктов и не хотят предпринимать активных действий в ожидании решения Банка России по ключевой ставке и сигналов от ЦБ Турции, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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