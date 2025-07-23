Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции нефтесервисной Baker Hughes дорожают на 1,6% на предторгах - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250723/aktsii-859830979.html
Акции нефтесервисной Baker Hughes дорожают на 1,6% на предторгах
Акции нефтесервисной Baker Hughes дорожают на 1,6% на предторгах - 23.07.2025, ПРАЙМ
Акции нефтесервисной Baker Hughes дорожают на 1,6% на предторгах
Акции американской нефтесервисной компании Baker Hughes перед открытием торгов среды поднимаются в цене на 1,6% после публикации квартального отчета,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:04+0300
2025-07-23T15:04+0300
экономика
торги
рынок
baker hughes
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/62/841356275_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_07f165cb2abde94a5cade452c11590f1.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Акции американской нефтесервисной компании Baker Hughes перед открытием торгов среды поднимаются в цене на 1,6% после публикации квартального отчета, свидетельствуют данные торгов. Акции компании дорожают на предторгах на 1,62%, до 40,67 доллара. Торги вторника акции завершили ростом на 0,43%, до 40,02 доллара. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в прошлом квартале составила 0,63 доллара при прогнозе в 0,56 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции поднялась до 0,71 доллара с 0,58 доллара годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на компанию, выросла на 21,1% к прошлому году, до 701 миллиона долларов. Выручка за три отчетных месяца сократилась на 3,2%, до 6,91 миллиарда долларов, прогноз составлял 6,63 миллиарда долларов. В том числе выручка во втором квартале нефтесервисного подразделения Oilfield Services &amp; Equipment снизилась на 9,8% в годовом выражении, до 3,617 миллиарда долларов, технологического Industrial &amp; Energy Technology - выросла на 5,3%, до 3,293 миллиарда. В первом полугодии выручка снизилась на 1,6% в годовом выражении, до 13,337 миллиарда долларов, чистая прибыль, приходящаяся на компанию - поднялась на 6,7% в годовом выражении, до 1,103 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию без коррекции поднялась до 1,11 доллара с 1,03 доллара годом ранее. Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет около 57 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.
https://1prime.ru/20250723/aktsii-859823670.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/62/841356275_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_12daa85463742ee9c7fc00df6aa7d436.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, рынок, baker hughes
Экономика, Торги, Рынок, Baker Hughes
15:04 23.07.2025
 
Акции нефтесервисной Baker Hughes дорожают на 1,6% на предторгах

Акции Baker Hughes дорожают на 1,6% на предторгах после выхода квартального отчета

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Акции американской нефтесервисной компании Baker Hughes перед открытием торгов среды поднимаются в цене на 1,6% после публикации квартального отчета, свидетельствуют данные торгов.
Акции компании дорожают на предторгах на 1,62%, до 40,67 доллара. Торги вторника акции завершили ростом на 0,43%, до 40,02 доллара.
Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в прошлом квартале составила 0,63 доллара при прогнозе в 0,56 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции поднялась до 0,71 доллара с 0,58 доллара годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на компанию, выросла на 21,1% к прошлому году, до 701 миллиона долларов.
Выручка за три отчетных месяца сократилась на 3,2%, до 6,91 миллиарда долларов, прогноз составлял 6,63 миллиарда долларов. В том числе выручка во втором квартале нефтесервисного подразделения Oilfield Services & Equipment снизилась на 9,8% в годовом выражении, до 3,617 миллиарда долларов, технологического Industrial & Energy Technology - выросла на 5,3%, до 3,293 миллиарда.
В первом полугодии выручка снизилась на 1,6% в годовом выражении, до 13,337 миллиарда долларов, чистая прибыль, приходящаяся на компанию - поднялась на 6,7% в годовом выражении, до 1,103 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию без коррекции поднялась до 1,11 доллара с 1,03 доллара годом ранее.
Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет около 57 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.
Котировки, сток
Российский рынок акций растет в основную сессию среды
13:07
 
ЭкономикаТоргиРынокBaker Hughes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала