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Акции нефтесервисной Baker Hughes дорожают на 1,6% на предторгах

Акции нефтесервисной Baker Hughes дорожают на 1,6% на предторгах - 23.07.2025, ПРАЙМ

Акции нефтесервисной Baker Hughes дорожают на 1,6% на предторгах

Акции американской нефтесервисной компании Baker Hughes перед открытием торгов среды поднимаются в цене на 1,6% после публикации квартального отчета,... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T15:04+0300

2025-07-23T15:04+0300

2025-07-23T15:04+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Акции американской нефтесервисной компании Baker Hughes перед открытием торгов среды поднимаются в цене на 1,6% после публикации квартального отчета, свидетельствуют данные торгов. Акции компании дорожают на предторгах на 1,62%, до 40,67 доллара. Торги вторника акции завершили ростом на 0,43%, до 40,02 доллара. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в прошлом квартале составила 0,63 доллара при прогнозе в 0,56 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции поднялась до 0,71 доллара с 0,58 доллара годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на компанию, выросла на 21,1% к прошлому году, до 701 миллиона долларов. Выручка за три отчетных месяца сократилась на 3,2%, до 6,91 миллиарда долларов, прогноз составлял 6,63 миллиарда долларов. В том числе выручка во втором квартале нефтесервисного подразделения Oilfield Services & Equipment снизилась на 9,8% в годовом выражении, до 3,617 миллиарда долларов, технологического Industrial & Energy Technology - выросла на 5,3%, до 3,293 миллиарда. В первом полугодии выручка снизилась на 1,6% в годовом выражении, до 13,337 миллиарда долларов, чистая прибыль, приходящаяся на компанию - поднялась на 6,7% в годовом выражении, до 1,103 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию без коррекции поднялась до 1,11 доллара с 1,03 доллара годом ранее. Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет около 57 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.

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торги, рынок, baker hughes