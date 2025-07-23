https://1prime.ru/20250723/aktsii-859843951.html

Российский рынок акций завершил основную сессию ростом

Российский рынок акций завершил основную сессию ростом - 23.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную сессию ростом

Российский рынок акций за основную торговую сессию среды повысился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T19:01+0300

2025-07-23T19:01+0300

2025-07-23T19:01+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды повысился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,55%, до 2841,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,50%, до 1197,10 пункта, долларовый РТС - на 0,09%, до 1140,92 пункта.

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российский рынок акций, торги, мосбиржа