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Российский рынок акций завершил основную сессию ростом
Российский рынок акций завершил основную сессию ростом - 23.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную сессию ростом
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды повысился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T19:01+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды повысился на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,55%, до 2841,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,50%, до 1197,10 пункта, долларовый РТС - на 0,09%, до 1140,92 пункта.
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российский рынок акций, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций завершил основную сессию ростом
Мосбиржа: российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,55%
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды повысился на 0,55%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,55%, до 2841,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,50%, до 1197,10 пункта, долларовый РТС - на 0,09%, до 1140,92 пункта.
Российский рынок акций показал рост