https://1prime.ru/20250723/altaj-859805924.html

Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае

Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае - 23.07.2025, ПРАЙМ

Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае

Республика Алтай будет направлять 30% средств от введенного с этого года туристического налога на оказание экстренной медицинской помощи в регионе, сообщил... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T07:15+0300

2025-07-23T07:15+0300

2025-07-23T07:15+0300

туризм

бизнес

экономика

рф

андрей турчак

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859805924.jpg?1753244121

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Республика Алтай будет направлять 30% средств от введенного с этого года туристического налога на оказание экстренной медицинской помощи в регионе, сообщил глава республики Андрей Турчак. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках поездки в Горно-Алтайск посетил новое модульное приемное отделение Республиканской больницы, которое сейчас готовится к открытию. Оно предназначено для оказания экстренной медпомощи. Мишустину в ходе посещения нового отделения рассказали о планах развития системы здравоохранения республики. Глава региона напомнил, что с 1 января 2025 года в Республике Алтай был введен туристический налог. "Мы для себя приняли такое решение управленческое, что 30% средств, которые мы будем консолидировать за счет него (туристического налога - ред.), - а в первый год это 50 миллионов, и к 2029 году мы планируем, что до 500 миллионов рублей в бюджет республики будет поступать за счет турналога, - 30% целевым образом мы будем отправлять на здравоохранение и именно на оказание вот этой экстренной помощи. Потому что большое количество рафтеров, горнолыжников, других видов туризма", - рассказал Турчак.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, рф, андрей турчак, михаил мишустин