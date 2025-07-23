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Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае
Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае - 23.07.2025, ПРАЙМ
Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае
Республика Алтай будет направлять 30% средств от введенного с этого года туристического налога на оказание экстренной медицинской помощи в регионе, сообщил... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:15+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Республика Алтай будет направлять 30% средств от введенного с этого года туристического налога на оказание экстренной медицинской помощи в регионе, сообщил глава республики Андрей Турчак.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках поездки в Горно-Алтайск посетил новое модульное приемное отделение Республиканской больницы, которое сейчас готовится к открытию. Оно предназначено для оказания экстренной медпомощи.
Мишустину в ходе посещения нового отделения рассказали о планах развития системы здравоохранения республики. Глава региона напомнил, что с 1 января 2025 года в Республике Алтай был введен туристический налог.
"Мы для себя приняли такое решение управленческое, что 30% средств, которые мы будем консолидировать за счет него (туристического налога - ред.), - а в первый год это 50 миллионов, и к 2029 году мы планируем, что до 500 миллионов рублей в бюджет республики будет поступать за счет турналога, - 30% целевым образом мы будем отправлять на здравоохранение и именно на оказание вот этой экстренной помощи. Потому что большое количество рафтеров, горнолыжников, других видов туризма", - рассказал Турчак.
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туризм, бизнес, рф, андрей турчак, михаил мишустин
Туризм, Бизнес, Экономика, РФ, Андрей Турчак, Михаил Мишустин
Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае
Туристический налог на Алтае будет направлен на оказание экстренной медпомощи
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Республика Алтай будет направлять 30% средств от введенного с этого года туристического налога на оказание экстренной медицинской помощи в регионе, сообщил глава республики Андрей Турчак.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках поездки в Горно-Алтайск посетил новое модульное приемное отделение Республиканской больницы, которое сейчас готовится к открытию. Оно предназначено для оказания экстренной медпомощи.
Мишустину в ходе посещения нового отделения рассказали о планах развития системы здравоохранения республики. Глава региона напомнил, что с 1 января 2025 года в Республике Алтай был введен туристический налог.
"Мы для себя приняли такое решение управленческое, что 30% средств, которые мы будем консолидировать за счет него (туристического налога - ред.), - а в первый год это 50 миллионов, и к 2029 году мы планируем, что до 500 миллионов рублей в бюджет республики будет поступать за счет турналога, - 30% целевым образом мы будем отправлять на здравоохранение и именно на оказание вот этой экстренной помощи. Потому что большое количество рафтеров, горнолыжников, других видов туризма", - рассказал Турчак.