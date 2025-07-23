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Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае
Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае - 23.07.2025, ПРАЙМ
Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае
Республика Алтай будет направлять 30% средств от введенного с этого года туристического налога на оказание экстренной медицинской помощи в регионе, сообщил... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:15+0300
2025-07-23T07:15+0300
туризм
бизнес
экономика
рф
андрей турчак
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Республика Алтай будет направлять 30% средств от введенного с этого года туристического налога на оказание экстренной медицинской помощи в регионе, сообщил глава республики Андрей Турчак. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках поездки в Горно-Алтайск посетил новое модульное приемное отделение Республиканской больницы, которое сейчас готовится к открытию. Оно предназначено для оказания экстренной медпомощи. Мишустину в ходе посещения нового отделения рассказали о планах развития системы здравоохранения республики. Глава региона напомнил, что с 1 января 2025 года в Республике Алтай был введен туристический налог. "Мы для себя приняли такое решение управленческое, что 30% средств, которые мы будем консолидировать за счет него (туристического налога - ред.), - а в первый год это 50 миллионов, и к 2029 году мы планируем, что до 500 миллионов рублей в бюджет республики будет поступать за счет турналога, - 30% целевым образом мы будем отправлять на здравоохранение и именно на оказание вот этой экстренной помощи. Потому что большое количество рафтеров, горнолыжников, других видов туризма", - рассказал Турчак.
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туризм, бизнес, рф, андрей турчак, михаил мишустин
Туризм, Бизнес, Экономика, РФ, Андрей Турчак, Михаил Мишустин
07:15 23.07.2025
 
Туристический налог направят на оказание экстренной медпомощи на Алтае

Туристический налог на Алтае будет направлен на оказание экстренной медпомощи

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Республика Алтай будет направлять 30% средств от введенного с этого года туристического налога на оказание экстренной медицинской помощи в регионе, сообщил глава республики Андрей Турчак.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках поездки в Горно-Алтайск посетил новое модульное приемное отделение Республиканской больницы, которое сейчас готовится к открытию. Оно предназначено для оказания экстренной медпомощи.
Мишустину в ходе посещения нового отделения рассказали о планах развития системы здравоохранения республики. Глава региона напомнил, что с 1 января 2025 года в Республике Алтай был введен туристический налог.
"Мы для себя приняли такое решение управленческое, что 30% средств, которые мы будем консолидировать за счет него (туристического налога - ред.), - а в первый год это 50 миллионов, и к 2029 году мы планируем, что до 500 миллионов рублей в бюджет республики будет поступать за счет турналога, - 30% целевым образом мы будем отправлять на здравоохранение и именно на оказание вот этой экстренной помощи. Потому что большое количество рафтеров, горнолыжников, других видов туризма", - рассказал Турчак.
 
ЭкономикаТуризмБизнесРФАндрей ТурчакМихаил Мишустин
 
 
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