https://1prime.ru/20250723/alyans-859823802.html
Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности"
Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности" - 23.07.2025, ПРАЙМ
Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности"
Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности", заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Японии премьер-министр Сигэру Исиба. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T13:12+0300
2025-07-23T13:12+0300
2025-07-23T13:12+0300
политика
япония
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
ТОКИО, 23 июл – ПРАЙМ. Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности", заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Японии премьер-министр Сигэру Исиба. "Вместе с продвижением экономического диалога Японии и ЕС на высоком уровне для повышения двусторонней конкурентоспособности, обеспечения экономической безопасности и вклада в решение глобальных проблем мы создали "Альянс конкурентоспособности", - сказал Исиба. Регулярный 30-й по счету саммит Японии и ЕС завершился в Токио.
https://1prime.ru/20250723/yaponiya-859812692.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, ес
Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности"
Исиба: Япония и ЕС приняли решение о создании "Альянса конкурентоспособности"
ТОКИО, 23 июл – ПРАЙМ. Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности", заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Японии премьер-министр Сигэру Исиба.
"Вместе с продвижением экономического диалога Японии и ЕС на высоком уровне для повышения двусторонней конкурентоспособности, обеспечения экономической безопасности и вклада в решение глобальных проблем мы создали "Альянс конкурентоспособности", - сказал Исиба.
Регулярный 30-й по счету саммит Японии и ЕС завершился в Токио.
Премьер Японии отрицает информацию о своей отставке