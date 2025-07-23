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Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности"

Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности" - 23.07.2025, ПРАЙМ

Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности"

Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности", заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Японии премьер-министр Сигэру Исиба. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T13:12+0300

2025-07-23T13:12+0300

2025-07-23T13:12+0300

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ТОКИО, 23 июл – ПРАЙМ. Япония и ЕС договорились о создании "Альянса конкурентоспособности", заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Японии премьер-министр Сигэру Исиба. "Вместе с продвижением экономического диалога Японии и ЕС на высоком уровне для повышения двусторонней конкурентоспособности, обеспечения экономической безопасности и вклада в решение глобальных проблем мы создали "Альянс конкурентоспособности", - сказал Исиба. Регулярный 30-й по счету саммит Японии и ЕС завершился в Токио.

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