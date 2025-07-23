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Фондовые индексы АТР растут в среду утром
Фондовые индексы АТР растут в среду утром - 23.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут в среду утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром поднимаются после заключения новой торговой сделки между США и Японией,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:56+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром поднимаются после заключения новой торговой сделки между США и Японией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,75%, до 3 608,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 192,07 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,15%, до 3 174,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,76%, до 8 743,5 пункта. Японский Nikkei 225 по состоянию на 7.44 мск поднимался на 3,35%, до 41 109 пунктов, показатель находится выше отметки в 41 000 пунктов впервые с 17 июля 2024 года, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,24%, до 25 441 пункта, впервые превышая значение в 25 400 пунктов с 18 ноября 2021 года. В среду президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. Трамп добавил, что США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной. "После недель неопределенности бизнес- и финансовые инвесторы получат большей ясности", - комментирует агентству Блумберг портфельный менеджер Gama Asset Management Раджив Де Мелло (Rajeev De Mello). Он добавил, что уровень тарифов в 15% ниже ожидавшихся ранее 25%, так что эта новость положительно отразится на настроениях рынков.
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рынок, торги, индексы, сша, япония, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовые индексы АТР растут в среду утром
Фондовые индексы АТР растут после новостей о новой торговой сделке США и Японии
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром поднимаются после заключения новой торговой сделки между США и Японией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,75%, до 3 608,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 192,07 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,15%, до 3 174,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,76%, до 8 743,5 пункта.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 7.44 мск поднимался на 3,35%, до 41 109 пунктов, показатель находится выше отметки в 41 000 пунктов впервые с 17 июля 2024 года, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,24%, до 25 441 пункта, впервые превышая значение в 25 400 пунктов с 18 ноября 2021 года.
В среду президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.
Трамп добавил, что США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной.
"После недель неопределенности бизнес- и финансовые инвесторы получат большей ясности", - комментирует агентству Блумберг портфельный менеджер Gama Asset Management Раджив Де Мелло (Rajeev De Mello).
Он добавил, что уровень тарифов в 15% ниже ожидавшихся ранее 25%, так что эта новость положительно отразится на настроениях рынков.
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