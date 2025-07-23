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"АвтоВАЗ" объяснил логотип Renault на некоторых деталях Lada Iskra - 23.07.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" объяснил логотип Renault на некоторых деталях Lada Iskra
"АвтоВАЗ" объяснил логотип Renault на некоторых деталях Lada Iskra - 23.07.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" объяснил логотип Renault на некоторых деталях Lada Iskra
Проект создания модели Lada Iskra начался во времена французских акционеров - компании Renault, и часть компонентов была заказана еще тогда, перезаказывать... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:07+0300
2025-07-23T14:07+0300
бизнес
тольятти
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автоваз
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Проект создания модели Lada Iskra начался во времена французских акционеров - компании Renault, и часть компонентов была заказана еще тогда, перезаказывать новые детали только ради логотипа экономически невыгодно, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа". Ранее в среду ряд Telegram-каналов опубликовал снимки деталей от нового автомобиля Lada Iskra, на которых выгравирована надпись Renault. При этом накануне старта продаж модели президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов напомнил, что уровень локализации машины превышает 90%. "Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого "Рено". Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% это российское производство и поставщики", - прокомментировали новость в "АвтоВАЗе". Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ"). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать "АвтоВАЗу". Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров. В свою очередь президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
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бизнес, тольятти, москва, автоваз, renault, фгуп "нами", renault duster, lada vision 4x4
Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, МОСКВА, АвтоВАЗ, Renault, ФГУП "НАМИ", Renault Duster, Lada Vision 4x4
14:07 23.07.2025
 
"АвтоВАЗ" объяснил логотип Renault на некоторых деталях Lada Iskra

"АвтоВАЗ": проект создания Lada Iskra начался во времена французских акционеров

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредсерийный автомобиль "ЛАДА Искра"
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Проект создания модели Lada Iskra начался во времена французских акционеров - компании Renault, и часть компонентов была заказана еще тогда, перезаказывать новые детали только ради логотипа экономически невыгодно, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".
Ранее в среду ряд Telegram-каналов опубликовал снимки деталей от нового автомобиля Lada Iskra, на которых выгравирована надпись Renault. При этом накануне старта продаж модели президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов напомнил, что уровень локализации машины превышает 90%.
"Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого "Рено". Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% это российское производство и поставщики", - прокомментировали новость в "АвтоВАЗе".
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.
Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ"). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию.
Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать "АвтоВАЗу". Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров.
В свою очередь президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Iskra
20 июля, 00:20
 
БизнесТОЛЬЯТТИМОСКВААвтоВАЗRenaultФГУП "НАМИ"Renault DusterLada Vision 4x4
 
 
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