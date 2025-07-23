https://1prime.ru/20250723/bankrot-859811174.html
Суд в Уфе признал банкротом Промтрансбанк
Суд в Уфе признал банкротом Промтрансбанк - 23.07.2025, ПРАЙМ
Суд в Уфе признал банкротом Промтрансбанк
Арбитражный суд Республики Башкортостан по заявлению Банка России признал банкротом Промтрансбанк, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T09:11+0300
2025-07-23T09:11+0300
2025-07-23T09:11+0300
суд
арбитражный суд
банк
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Башкортостан по заявлению Банка России признал банкротом Промтрансбанк, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - приводится в картотеке арбитражных дел результат рассмотрения обращения ЦБ РФ. Заявление о банкротстве поступило в суд 16 мая. До этого, 7 мая, Центробанк подал заявление о принудительной ликвидации Промтрансбанка. Его рассмотрение ранее было назначено на 5 августа. В материалах того дела есть ходатайство заявителя о приостановлении производства. По величине активов зарегистрированный в Уфе банк занимал 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Промтрансбанк стал первой в этом году кредитной организацией, лишившейся лицензии на осуществление банковских операций. При этом за прошлый год регулятором было отозвано шесть таких лицензий. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщал ЦБ. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России подает заявление о принудительной ликвидации кредитной организации, если у нее нет признаков банкротства. В противном случае, если ко дню отзыва лицензии имеются признаки несостоятельности или такие признаки установлены назначенной Банком России временной администрацией, регулятор обращается в суд с заявлением о банкротстве кредитной организации. Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что, по предварительным данным, в Промтрансбанке застрахованы вклады 23,3 тысячи физических и юридических лиц (из них у 5,7 тысячи лиц на счету менее 1 тысячи рублей). Им собирались выплатить более 5,6 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250722/arest-859797535.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, арбитражный суд, банк, банк россии
суд, арбитражный суд, банк, Банк России
Суд в Уфе признал банкротом Промтрансбанк
Суд Республики Башкортостан по заявлению ЦБ признал банкротом Промтрансбанк
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Башкортостан по заявлению Банка России признал банкротом Промтрансбанк, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - приводится в картотеке арбитражных дел результат рассмотрения обращения ЦБ РФ.
Заявление о банкротстве поступило в суд 16 мая. До этого, 7 мая, Центробанк подал заявление о принудительной ликвидации Промтрансбанка. Его рассмотрение ранее было назначено на 5 августа. В материалах того дела есть ходатайство заявителя о приостановлении производства.
По величине активов зарегистрированный в Уфе банк занимал 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Промтрансбанк стал первой в этом году кредитной организацией, лишившейся лицензии на осуществление банковских операций. При этом за прошлый год регулятором было отозвано шесть таких лицензий.
Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщал ЦБ.
Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк России подает заявление о принудительной ликвидации кредитной организации, если у нее нет признаков банкротства. В противном случае, если ко дню отзыва лицензии имеются признаки несостоятельности или такие признаки установлены назначенной Банком России временной администрацией, регулятор обращается в суд с заявлением о банкротстве кредитной организации.
Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что, по предварительным данным, в Промтрансбанке застрахованы вклады 23,3 тысячи физических и юридических лиц (из них у 5,7 тысячи лиц на счету менее 1 тысячи рублей). Им собирались выплатить более 5,6 миллиарда рублей.
Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области за взятку