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Суд в Уфе признал банкротом Промтрансбанк

Суд в Уфе признал банкротом Промтрансбанк - 23.07.2025, ПРАЙМ

Суд в Уфе признал банкротом Промтрансбанк

Арбитражный суд Республики Башкортостан по заявлению Банка России признал банкротом Промтрансбанк, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T09:11+0300

2025-07-23T09:11+0300

2025-07-23T09:11+0300

суд

арбитражный суд

банк

банк россии

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Башкортостан по заявлению Банка России признал банкротом Промтрансбанк, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - приводится в картотеке арбитражных дел результат рассмотрения обращения ЦБ РФ. Заявление о банкротстве поступило в суд 16 мая. До этого, 7 мая, Центробанк подал заявление о принудительной ликвидации Промтрансбанка. Его рассмотрение ранее было назначено на 5 августа. В материалах того дела есть ходатайство заявителя о приостановлении производства. По величине активов зарегистрированный в Уфе банк занимал 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Промтрансбанк стал первой в этом году кредитной организацией, лишившейся лицензии на осуществление банковских операций. При этом за прошлый год регулятором было отозвано шесть таких лицензий. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщал ЦБ. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России подает заявление о принудительной ликвидации кредитной организации, если у нее нет признаков банкротства. В противном случае, если ко дню отзыва лицензии имеются признаки несостоятельности или такие признаки установлены назначенной Банком России временной администрацией, регулятор обращается в суд с заявлением о банкротстве кредитной организации. Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что, по предварительным данным, в Промтрансбанке застрахованы вклады 23,3 тысячи физических и юридических лиц (из них у 5,7 тысячи лиц на счету менее 1 тысячи рублей). Им собирались выплатить более 5,6 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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