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Биржи Европы растут на оптимизме по поводу торговой сделки с Японией - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Биржи Европы растут на оптимизме по поводу торговой сделки с Японией
Биржи Европы растут на оптимизме по поводу торговой сделки с Японией - 23.07.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы растут на оптимизме по поводу торговой сделки с Японией
Основные фондовые индексы Европы растут в среду на оптимизме относительно дальнейших торговых переговоров Евросоюза и США после заявлений американского... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:19+0300
2025-07-23T14:19+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду на оптимизме относительно дальнейших торговых переговоров Евросоюза и США после заявлений американского президента Дональда Трампа о заключении сделки с Японией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.09 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,43%, до 9 062,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,95%, до 7 818,02 пункта, немецкий DAX - на 0,44%, до 24 131,78 пункта. В среду мировые инвесторы оценивают заявления Трампа о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. "Торговая сделка с Японией обнадеживает Европейский союз, который находится на завершающей стадии переговоров с США, прежде чем на следующей неделе вступят в силу пошлины в размере 30%. Это может быть только хорошей новостью как для рынка Германии в целом, так и для автопроизводителей в частности", - комментирует ситуацию на рынках макро-стратег агентства Блумберга Вен Рэм (Ven Ram). Акции немецких автопроизводителей растут на торгах в среду: Volkswagen - на 6,2%, BMW - на 4,5%, Mercedez-Benz - на 5%. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
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рынок, торги, индексы, сша, япония, европа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, ЯПОНИЯ, ЕВРОПА
14:19 23.07.2025
 
Биржи Европы растут на оптимизме по поводу торговой сделки с Японией

FTSE 100 растет на оптимизме относительно торговых переговоров ЕС и США

© РИА Новости . Антон ДенисовДенежные купюры. Доллары США. Евро
Денежные купюры. Доллары США. Евро - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду на оптимизме относительно дальнейших торговых переговоров Евросоюза и США после заявлений американского президента Дональда Трампа о заключении сделки с Японией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.09 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,43%, до 9 062,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,95%, до 7 818,02 пункта, немецкий DAX - на 0,44%, до 24 131,78 пункта.
В среду мировые инвесторы оценивают заявления Трампа о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.
"Торговая сделка с Японией обнадеживает Европейский союз, который находится на завершающей стадии переговоров с США, прежде чем на следующей неделе вступят в силу пошлины в размере 30%. Это может быть только хорошей новостью как для рынка Германии в целом, так и для автопроизводителей в частности", - комментирует ситуацию на рынках макро-стратег агентства Блумберга Вен Рэм (Ven Ram).
Акции немецких автопроизводителей растут на торгах в среду: Volkswagen - на 6,2%, BMW - на 4,5%, Mercedez-Benz - на 5%.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Юань дешевеет к рублю на Московской бирже в понедельник
21 июля, 17:57
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАЯПОНИЯЕВРОПА
 
 
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