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Биржи Европы растут на оптимизме по поводу торговой сделки с Японией

Биржи Европы растут на оптимизме по поводу торговой сделки с Японией - 23.07.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы растут на оптимизме по поводу торговой сделки с Японией

Основные фондовые индексы Европы растут в среду на оптимизме относительно дальнейших торговых переговоров Евросоюза и США после заявлений американского... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:19+0300

2025-07-23T14:19+0300

2025-07-23T14:19+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду на оптимизме относительно дальнейших торговых переговоров Евросоюза и США после заявлений американского президента Дональда Трампа о заключении сделки с Японией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.09 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,43%, до 9 062,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,95%, до 7 818,02 пункта, немецкий DAX - на 0,44%, до 24 131,78 пункта. В среду мировые инвесторы оценивают заявления Трампа о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. "Торговая сделка с Японией обнадеживает Европейский союз, который находится на завершающей стадии переговоров с США, прежде чем на следующей неделе вступят в силу пошлины в размере 30%. Это может быть только хорошей новостью как для рынка Германии в целом, так и для автопроизводителей в частности", - комментирует ситуацию на рынках макро-стратег агентства Блумберга Вен Рэм (Ven Ram). Акции немецких автопроизводителей растут на торгах в среду: Volkswagen - на 6,2%, BMW - на 4,5%, Mercedez-Benz - на 5%. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.

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рынок, торги, индексы, сша, япония, европа