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Предприниматели в регионах начали чаще отдавать логистику на аутсорс

Предприниматели в регионах начали чаще отдавать логистику на аутсорс - 23.07.2025, ПРАЙМ

Предприниматели в регионах начали чаще отдавать логистику на аутсорс

Рост популярности маркетплейсов способствует развитию сферы услуг для предпринимателей, которые продают товары на онлайн-площадках. Аналитики Авито Услуг... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:00+0300

2025-07-23T12:00+0300

2025-07-23T12:00+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Рост популярности маркетплейсов способствует развитию сферы услуг для предпринимателей, которые продают товары на онлайн-площадках. Аналитики Авито Услуг отмечают стабильный рост спроса на услуги фулфилмента, менеджеров личных кабинетов, дизайнеров, копирайтеров и SEO-специалистов.В России растет спрос на специалистов по работе с маркетплейсамиПо данным Авито Услуг, в первом полугодии 2025 года интерес к услугам менеджеров личных кабинетов увеличился практически в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обязанности таких специалистов входит заполнение карточек товара, мониторинг цен, ответы на отзывы и вопросы покупателей, обработка заказов и контроль поставок. Предложение не отстает от спроса: количество объявлений от менеджеров личных кабинетов на платформе Авито увеличилось в 3 раза.Грамотное продвижение — один из ключевых факторов успешных продаж на онлайн-площадках, поэтому поставщики стали чаще делегировать эту задачу исполнителям с релевантным опытом. На 62% вырос спрос на услуги специалистов по продвижению на маркетплейсах, которые занимаются настройкой акций, разработкой и запуском рекламных кампаний. Количество объявлений от таких фрилансеров на платформе увеличилось в 4 раза. Услуги SEO-специалистов прибавили в популярности 65%: их задача — вывести в топ выдачи карточки товаров за счет оптимизации заголовков и описаний с учетом популярных поисковых запросов пользователей.Услуги по созданию контента для маркетплейсов стали востребованнее более чем в два раза. В перечень задач таких исполнителей входят подготовка продающих описаний товаров, а иногда — съемка и монтаж видеообзоров. Количество объявлений от фрилансеров, помогающих предпринимателям создавать продающий контент, на платформе Авито Услуги увеличилось в 4 раза.В два раза прибавили в популярности услуги дизайнеров по созданию инфографики для карточек товаров. Инфографика очень востребована у владельцев магазинов — этот инструмент помогает клиенту принять решение о покупке: наглядно показывает преимущества продукта, сценарии его использования, технические характеристики или состав. На 68% вырос спрос и на оформление карточек товаров, а предложение от дизайнеров увеличилось в 2,5 раза.Предприниматели в регионах отдают логистику на аутсорсПродавцы на маркетплейсах стали чаще отдавать на аутсорс хранение, доставку и упаковку товаров. Особенно ярко эта тенденция проявляется в регионах, где активно расширяется логистическая инфраструктура и строятся крупные складские комплексы. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объем ввода складской недвижимости в 2025 году можетпревысить показатели предыдущего года на 17%.В тройку лидеров по приросту спроса на услуги фулфилмента в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вошли Тюменская область (на 41%), Ставропольский край (40%) и Ленинградская область (15%). Аналитики Авито Услуг также зафиксировали значительную динамику спроса в Челябинской области (13%), Саратовской области (11%), Пермском крае (8%) и Самарской области (6%).Увеличилось и предложение от операторов фулфилмента в Ставропольском крае (на 8%) и в Ленинградской области (14%).

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