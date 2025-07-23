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СМИ сообщили об угрозе для алмазного рынка из-за искусственных бриллиантов - 23.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ сообщили об угрозе для алмазного рынка из-за искусственных бриллиантов
СМИ сообщили об угрозе для алмазного рынка из-за искусственных бриллиантов - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об угрозе для алмазного рынка из-за искусственных бриллиантов
Китай занял значительную долю рынка искусственных бриллиантов, а фабрики по их производству переключаются с промышленных камней на ювелирные, что создает угрозы | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:36+0300
2025-07-23T11:36+0300
экономика
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промышленность
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай занял значительную долю рынка искусственных бриллиантов, а фабрики по их производству переключаются с промышленных камней на ювелирные, что создает угрозы участникам рынка алмазов на фоне продолжающихся проблем в отрасли, следует из статьи издания Financial Times. "Более 70% всех выращенных в лабораторных условиях бриллиантов для ювелирных изделий, многие из которых предназначаются для колец новобрачных, производятся на китайских заводах... Для индустрии природных алмазов фабрики (производства искусственных бриллиантов - ред.) стали настоящим бедствием", - говорится в материале газеты. Всплеск в сфере искусственных бриллиантов на международном рынке украшений совпал с падением спроса, в результате чего цены на маленькие натуральные бриллианты упали до самых низких за десятилетие уровней, отмечается в статье. Технология производства алмазов была хорошо изучена с 1950-х годов, но недавние достижения позволили удешевить производство бриллиантов, которые подходят для ювелирных украшений и химически идентичны природным, сообщает газета. Если раньше компании ориентировались на производство бриллиантов для промышленных целей (для резки и сверления), то в последнее десятилетие производители переключаются на прибыльный ювелирный сектор, следует из статьи. На розничном рынке США доля выращенных в лаборатории бриллиантов по объему составила 17% по сравнению с 3% в 2020 году, пишет газета со ссылкой на консалтинговую компанию Tenoris. А по данным аналитика Пола Зимниски (Paul Zimnisky), выращенный в лаборатории бриллиант в три карата продается по цене, которая составляет только 7% от аналогичного добытого натурального камня. В то же время международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила добычу алмазов в 2024 году на 22%, тогда как выручка группы упала на 23%. В прошлом году De Beers снизила цены на большинство продаваемых товаров на 10-15%, сообщало агентство Блумберг. Это было первое крупное снижение цен с начала 2024 года и исторически большое снижение, отмечалось в материале.
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мировая экономика, промышленность, китай, сша, de beers, financial times
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, КИТАЙ, США, De Beers, Financial Times
11:36 23.07.2025
 
СМИ сообщили об угрозе для алмазного рынка из-за искусственных бриллиантов

FT: Китай занял значительную долю рынка искусственных бриллиантов

© fotolia.com / chatalogАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© fotolia.com / chatalog
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай занял значительную долю рынка искусственных бриллиантов, а фабрики по их производству переключаются с промышленных камней на ювелирные, что создает угрозы участникам рынка алмазов на фоне продолжающихся проблем в отрасли, следует из статьи издания Financial Times.
"Более 70% всех выращенных в лабораторных условиях бриллиантов для ювелирных изделий, многие из которых предназначаются для колец новобрачных, производятся на китайских заводах... Для индустрии природных алмазов фабрики (производства искусственных бриллиантов - ред.) стали настоящим бедствием", - говорится в материале газеты.
Всплеск в сфере искусственных бриллиантов на международном рынке украшений совпал с падением спроса, в результате чего цены на маленькие натуральные бриллианты упали до самых низких за десятилетие уровней, отмечается в статье.
Технология производства алмазов была хорошо изучена с 1950-х годов, но недавние достижения позволили удешевить производство бриллиантов, которые подходят для ювелирных украшений и химически идентичны природным, сообщает газета. Если раньше компании ориентировались на производство бриллиантов для промышленных целей (для резки и сверления), то в последнее десятилетие производители переключаются на прибыльный ювелирный сектор, следует из статьи.
На розничном рынке США доля выращенных в лаборатории бриллиантов по объему составила 17% по сравнению с 3% в 2020 году, пишет газета со ссылкой на консалтинговую компанию Tenoris. А по данным аналитика Пола Зимниски (Paul Zimnisky), выращенный в лаборатории бриллиант в три карата продается по цене, которая составляет только 7% от аналогичного добытого натурального камня.
В то же время международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила добычу алмазов в 2024 году на 22%, тогда как выручка группы упала на 23%. В прошлом году De Beers снизила цены на большинство продаваемых товаров на 10-15%, сообщало агентство Блумберг. Это было первое крупное снижение цен с начала 2024 года и исторически большое снижение, отмечалось в материале.
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
De Beers тайно продает алмазы избранным трейдерам, пишут СМИ
14 мая, 11:13
 
ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьКИТАЙСШАDe BeersFinancial Times
 
 
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