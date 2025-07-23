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Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, начали устанавливать шатры - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, начали устанавливать шатры
Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, начали устанавливать шатры - 23.07.2025, ПРАЙМ
Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, начали устанавливать шатры
Монтажные работы по установке шатров ведутся на территории дворца Чираган в Стамбуле, где, как сообщали источники РИА Новости, может состояться третий раунд... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T09:00+0300
2025-07-23T09:00+0300
политика
турция
переговоры
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Монтажные работы по установке шатров ведутся на территории дворца Чираган в Стамбуле, где, как сообщали источники РИА Новости, может состояться третий раунд переговоров России и Украины, строители используют фасады с символикой "Стамбул 23 июля 2025", передает корреспондент РИА Новости. Территория дворца не оцеплена, дополнительных мер безопасности у здания нет. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. На территории дворца утром в среду ведутся монтажные работы. Идет установка шатров, которые задекорированы фасадами с надписью "Стамбул 23 июля 2025". Кроме того, подготовлены десятки стульев, несколько столов, а также зона кофе-брейк. Никаких дополнительных мер безопасности на территории дворца Чираган и вокруг него нет. Доступ на территорию предполагаемой площадки третьего раунда переговоров России и Украины открыт для всех желающих, передает корреспондент РИА Новости.
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турция, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, переговоры
09:00 23.07.2025
 
Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, начали устанавливать шатры

Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры РФ и Киева, устанавливают шатры

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Монтажные работы по установке шатров ведутся на территории дворца Чираган в Стамбуле, где, как сообщали источники РИА Новости, может состояться третий раунд переговоров России и Украины, строители используют фасады с символикой "Стамбул 23 июля 2025", передает корреспондент РИА Новости.
Территория дворца не оцеплена, дополнительных мер безопасности у здания нет.
Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
На территории дворца утром в среду ведутся монтажные работы. Идет установка шатров, которые задекорированы фасадами с надписью "Стамбул 23 июля 2025".
Кроме того, подготовлены десятки стульев, несколько столов, а также зона кофе-брейк.
Никаких дополнительных мер безопасности на территории дворца Чираган и вокруг него нет. Доступ на территорию предполагаемой площадки третьего раунда переговоров России и Украины открыт для всех желающих, передает корреспондент РИА Новости.
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