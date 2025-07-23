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Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС

Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС - 23.07.2025, ПРАЙМ

Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли распространил в соцсети X поддельное письмо об отставке главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла,... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T11:56+0300

2025-07-23T11:56+0300

2025-07-23T11:56+0300

экономика

сша

джером пауэлл

дональд трамп

cnbc

cbs

федрезерв

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли распространил в соцсети X поддельное письмо об отставке главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, передает телеканал CNBC. "Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли во вторник опубликовал, а затем поспешно удалил фальшивое письмо, сгенерированное, по-видимому, искусственным интеллектом, в котором утверждалось, что Джером Пауэлл уходит в отставку с поста председателя ФРС", - говорится в сообщении. CNBC также отмечает, что на письме была размещена искаженная печать ФРС. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее президент страны лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва. Согласно Закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации, ни один ее глава не был формально уволен.

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сша, джером пауэлл, дональд трамп, cnbc, cbs, федрезерв