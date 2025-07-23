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Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС - 23.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250723/cnbc-859818231.html
Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС
Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС - 23.07.2025, ПРАЙМ
Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС
Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли распространил в соцсети X поддельное письмо об отставке главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:56+0300
2025-07-23T11:56+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли распространил в соцсети X поддельное письмо об отставке главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, передает телеканал CNBC. "Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли во вторник опубликовал, а затем поспешно удалил фальшивое письмо, сгенерированное, по-видимому, искусственным интеллектом, в котором утверждалось, что Джером Пауэлл уходит в отставку с поста председателя ФРС", - говорится в сообщении. CNBC также отмечает, что на письме была размещена искаженная печать ФРС. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее президент страны лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва. Согласно Закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации, ни один ее глава не был формально уволен.
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сша, джером пауэлл, дональд трамп, cnbc, cbs, федрезерв
Экономика, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, CNBC, CBS, Федрезерв
11:56 23.07.2025
 
Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС

CNBC: сенатор Ли распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС Пауэлла

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли распространил в соцсети X поддельное письмо об отставке главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, передает телеканал CNBC.
"Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли во вторник опубликовал, а затем поспешно удалил фальшивое письмо, сгенерированное, по-видимому, искусственным интеллектом, в котором утверждалось, что Джером Пауэлл уходит в отставку с поста председателя ФРС", - говорится в сообщении.
CNBC также отмечает, что на письме была размещена искаженная печать ФРС.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее президент страны лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва.
Согласно Закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации, ни один ее глава не был формально уволен.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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ЭкономикаСШАДжером ПауэллДональд ТрампCNBCCBSФедрезерв
 
 
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