https://1prime.ru/20250723/ddos-ataka-859816534.html

В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи

В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи - 23.07.2025, ПРАЙМ

В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи

Массированная DDoS-атака осуществляется на операторов связи в Крыму, некоторые сервисы могут быть периодически недоступны, сообщает министерство внутренней... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T11:23+0300

2025-07-23T11:23+0300

2025-07-23T11:23+0300

ddos-атаки

технологии

оператор связи

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака осуществляется на операторов связи в Крыму, некоторые сервисы могут быть периодически недоступны, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики. "В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия", - говорится в сообщении. При этом в министерстве подчеркнули, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами.

https://1prime.ru/20250718/downdetector-859687749.html

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ddos-атаки, технологии, оператор связи, крым