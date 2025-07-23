https://1prime.ru/20250723/ddos-ataka-859816534.html
В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
Массированная DDoS-атака осуществляется на операторов связи в Крыму, некоторые сервисы могут быть периодически недоступны, сообщает министерство внутренней... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:23+0300
2025-07-23T11:23+0300
2025-07-23T11:23+0300
ddos-атаки
технологии
оператор связи
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака осуществляется на операторов связи в Крыму, некоторые сервисы могут быть периодически недоступны, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики. "В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия", - говорится в сообщении. При этом в министерстве подчеркнули, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами.
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ddos-атаки, технологии, оператор связи, крым
DDos-атаки, Технологии, оператор связи, КРЫМ
В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
В Крыму предупредили о сбоях в работе сервисов из-за DDoS-атаки на операторов связи
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака осуществляется на операторов связи в Крыму, некоторые сервисы могут быть периодически недоступны, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.
"В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.
При этом в министерстве подчеркнули, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами.
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе Google