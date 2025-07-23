Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250723/ddos-ataka-859816534.html
В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
Массированная DDoS-атака осуществляется на операторов связи в Крыму, некоторые сервисы могут быть периодически недоступны, сообщает министерство внутренней... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:23+0300
2025-07-23T11:23+0300
ddos-атаки
технологии
оператор связи
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/82764/79/827647957_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_39e4c07ac3dcfaca3e57f73e73146dea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака осуществляется на операторов связи в Крыму, некоторые сервисы могут быть периодически недоступны, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики. "В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия", - говорится в сообщении. При этом в министерстве подчеркнули, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами.
https://1prime.ru/20250718/downdetector-859687749.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82764/79/827647957_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4453fdad1b3ecd72e1a60687d181b2cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ddos-атаки, технологии, оператор связи, крым
DDos-атаки, Технологии, оператор связи, КРЫМ
11:23 23.07.2025
 
В Крыму заявили о массированной DDoS-атаке на операторов связи

В Крыму предупредили о сбоях в работе сервисов из-за DDoS-атаки на операторов связи

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлобальная хакерская атака
Глобальная хакерская атака - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака осуществляется на операторов связи в Крыму, некоторые сервисы могут быть периодически недоступны, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.
"В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.
При этом в министерстве подчеркнули, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами.
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе Google
18 июля, 18:39
 
DDos-атакиТехнологииоператор связиКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала