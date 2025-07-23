https://1prime.ru/20250723/deflyatsiya-859844288.html

Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию - 23.07.2025, ПРАЙМ

Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию, с 15 по 21 июля она составила 0,05%, следует из данных ведомства. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T19:05+0300

2025-07-23T19:05+0300

2025-07-23T19:06+0300

экономика

россия

росстат

дефляция

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75361/80/753618067_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_92f7766d490b286218f34e9251d62806.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию, с 15 по 21 июля она составила 0,05%, следует из данных ведомства. "За период с 15 по 21 июля 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,95%, с начала месяца – 100,76%, с начала года – 104,56%", - говорится в публикации Росстата. Дефляция на плодоовощную продукцию на отчетной неделе вновь усилилась и в среднем составила 3,5% против 2,3% неделей ранее. В частности, свекла подешевела на 9,2%, белокочанная капуста - на 8,3%, картофель - на 7,3%, огурцы - на 6,8%, морковь - на 4,7%, репчатый лук - на 3,1%, помидоры - на 2,2%, бананы - на 1,7%. Немного подросла стоимость яблок - на 0,4%. Среди других продуктов подорожали вермишель – на 0,6%; свинина, овощные консервы для детского питания и печенье – на 0,4%; баранина и макаронные изделия – на 0,3%; говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб – на 0,2%; колбасы, пастеризованное молоко и ржаной хлеб – на 0,1%. В то же время подешевели куриные яйца – на 1%, рис – на 0,3%; сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, сметана, масло сливочное и подсолнечное, маргарин и сахар-песок – на 0,2%; творог, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и гречка – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных - на 0,4%, зубные щетки - на 0,3%, хозяйственное мыло и гигиенические прокладки - на 0,2%, туалетное мыло и стиральные порошки - на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных и детские подгузники - на 0,2%, туалетную бумагу и зубные пасты - на 0,1. Цены на электро- и бытовую технику на неделе с 15 по 21 июля менялись разнонаправленно: стоимость телевизоров увеличилась на 0,4%, а смартфонов и электропылесосов, наоборот, немного снизилась. Цены на новые отечественные автомобили остались без изменений, на иностранные - незначительно снизились. Бензин подорожал на 0,3%, а цена дизельного топлива практически не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 0,7%, активированный уголь - на 0,6%, валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%, ренгалин - на 0,1%. В то же время лизобакт подешевел на 0,3%, пенталгин - на 0,2%, нимесулид - на 0,1%.

https://1prime.ru/20250505/deflyatsiya-857295591.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, дефляция