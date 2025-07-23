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Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию - 23.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250723/delegatsiya-859825648.html
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию - 23.07.2025, ПРАЙМ
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T13:42+0300
2025-07-23T13:42+0300
политика
россия
турция
украина
стамбул
анкара
переговоры
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле. "Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20250723/zhurnalisty-859824195.html
турция
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россия, турция, украина, стамбул, анкара, переговоры
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Анкара, переговоры
13:42 23.07.2025
 
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию

Гончаренко* утверждает, что переговоры сначала пройдут в Анкаре, а затем в Стамбуле

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© flickr.com / KLMircea
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле.
"Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Журналист у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины
13:32
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯУКРАИНАСтамбулАнкарапереговоры
 
 
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