https://1prime.ru/20250723/delegatsiya-859825648.html

Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию

Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию - 23.07.2025, ПРАЙМ

Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию,... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T13:42+0300

2025-07-23T13:42+0300

2025-07-23T13:42+0300

политика

россия

турция

украина

стамбул

анкара

переговоры

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле. "Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250723/zhurnalisty-859824195.html

турция

украина

стамбул

анкара

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россия, турция, украина, стамбул, анкара, переговоры