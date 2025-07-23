https://1prime.ru/20250723/delegatsiya-859825648.html
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию - 23.07.2025, ПРАЙМ
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T13:42+0300
2025-07-23T13:42+0300
2025-07-23T13:42+0300
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле. "Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Анкара, переговоры
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию
Гончаренко* утверждает, что переговоры сначала пройдут в Анкаре, а затем в Стамбуле
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле.
"Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины