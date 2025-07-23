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Доллар дорожает к евро в среду днем

Доллар дорожает к евро в среду днем - 23.07.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к евро в среду днем

Стоимость доллара к другим мировым валютам, в том числе к евро, в среду днем растет перед публикацией статистики по недвижимости в США, к иене доллар слабо... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:55+0300

2025-07-23T12:55+0300

2025-07-23T12:55+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам, в том числе к евро, в среду днем растет перед публикацией статистики по недвижимости в США, к иене доллар слабо дешевеет на фоне новостей о торговом соглашении США и Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,1734 доллара с 1,1755 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 146,51 иены с уровня прошлого закрытия в 146,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 97,43 пункта. Позднее в среду будет опубликована статистика о продажах жилья на вторичном рынке США. Аналитики прогнозируют, что число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в июне снизилось до 4,01 миллиона с 4,03 миллиона в мае. В то же время инвесторы оценивают новости с полей мировой торговли. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. На этом фоне иена слабо дорожает к доллару. Трейдеры ожидают в четверг заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики прогнозируют, что центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 2,15% после семи снижений подряд. Цикл понижения ставки ЕЦБ начался в сентябре 2024 года, тогда ставка была понижена до 3,65% с 4,25% годовых.

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доллар, евро, рынок, торги