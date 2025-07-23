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Доллар дорожает к евро - 23.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250723/dollar-859841941.html
Доллар дорожает к евро
Доллар дорожает к евро - 23.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро
Стоимость доллара по отношению к евро растет в среду вечером после снижения курс в течение четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T18:10+0300
2025-07-23T18:11+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро растет в среду вечером после снижения курс в течение четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижается до 1,1732 доллара с 1,1755 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 146,35 иены с уровня прошлого закрытия в 146,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,09%, до 97,45 пункта. За предыдущие четыре торговых дня американская валюта подешевела к евро на 1,2%. В среду трейдеры оценивают данные рынка недвижимости США. Так, количество продаж вторичного жилья в стране в июне снизилось до 3,93 миллиона, в то время как аналитики ждали показатель на уровне в 4,01 миллиона. В четверг станут известны итоги июльского заседания Европейского центрального банка. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15%.
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торги, доллар, евро
Экономика, Торги, доллар, евро
18:10 23.07.2025 (обновлено: 18:11 23.07.2025)
 
Доллар дорожает к евро

Торги: доллар дорожает к евро после четырех сессий снижения стоимости подряд

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро растет в среду вечером после снижения курс в течение четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижается до 1,1732 доллара с 1,1755 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 146,35 иены с уровня прошлого закрытия в 146,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,09%, до 97,45 пункта.
За предыдущие четыре торговых дня американская валюта подешевела к евро на 1,2%.
В среду трейдеры оценивают данные рынка недвижимости США. Так, количество продаж вторичного жилья в стране в июне снизилось до 3,93 миллиона, в то время как аналитики ждали показатель на уровне в 4,01 миллиона.
В четверг станут известны итоги июльского заседания Европейского центрального банка. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15%.
Купюра доллара США и монеты - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Доллар дешевеет к другим мировым валютам
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