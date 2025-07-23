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В России отменили НДС при поставках электроэнергии в новые регионы - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В России отменили НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
В России отменили НДС при поставках электроэнергии в новые регионы - 23.07.2025, ПРАЙМ
В России отменили НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:13+0300
2025-07-23T15:13+0300
энергетика
россия
запорожская область
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, до 1 января 2028 года не облагаются НДС денежные средства, полученные в качестве возмещения недополученных доходов энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Такой уполномоченной организацией является ООО "Единый закупщик". Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета. Реализация закона, согласно сопроводительным документам, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.
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россия, запорожская область, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Запорожская область, Владимир Путин
15:13 23.07.2025
 
В России отменили НДС при поставках электроэнергии в новые регионы

В России отменили до 2028 года НДС при поставках электроэнергии в новые регионы

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, до 1 января 2028 года не облагаются НДС денежные средства, полученные в качестве возмещения недополученных доходов энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.
Такой уполномоченной организацией является ООО "Единый закупщик". Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета.
Реализация закона, согласно сопроводительным документам, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.
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