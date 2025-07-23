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Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 7% - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 7%
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 7% - 23.07.2025, ПРАЙМ
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 7%
Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первого полугодия 2025 года составили 5,5 тысячи единиц, что на 7% больше, чем за аналогичный период... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:48+0300
2025-07-23T08:48+0300
электромобили
россия
бизнес
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первого полугодия 2025 года составили 5,5 тысячи единиц, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "За 6 месяцев 2025 года россияне приобрели 5 537 подержанных электромобилей, что на 7% больше, чем в январе-июне прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в июне текущего года рынок подержанных автомобилей на электротяге вырос на 15%, до более тысячи экземпляров. Лидером полугодия по продажам стал японский Nissan с результатом 2 тысячи проданных машин. За ним следует китайский Zeekr (828 штук), а замыкает первую тройку американская Tesla (705 авто). На три эти марки в январе-июне пришлось 65% вторичного рынка электрокаров. В топ-5 брендов также попали немецкий Volkswagen и российский Evolute (262 и 225 автомобилей соответственно). В модельном рейтинге неизменно лидирует Nissan Leaf, который за полгода разошелся тиражом в почти 2 тысячи экземпляров. На втором месте находится Zeekr 001 (581 авто), а следом идут две модели Tesla - Model 3 (325 штук) и Model Y (169 экземпляров). Пятую строчку занял седан Evolute i-PRO (163 авто). "Около пятой части (19%) б/у электрокаров в первом полугодии было куплено в Москве, что составляет 1 054 единицы. Также в пятерку регионов-лидеров по этому показателю вошли Краснодарский край (484 штук), Подмосковье (390 штук), Санкт-Петербург (381 штука) и Иркутская область (279 штук)", - добавили в "Автостате".
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электромобили, россия, бизнес
электромобили, РОССИЯ, Бизнес
08:48 23.07.2025
 
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 7%

"Автостат": продажи электромобилей с пробегом в РФ в первом полугодии выросли на 7%

© РИА Новости . Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкРоссийский электромобиль "Атом"
Российский электромобиль Атом - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Пресс-служба "Атом"
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первого полугодия 2025 года составили 5,5 тысячи единиц, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"За 6 месяцев 2025 года россияне приобрели 5 537 подержанных электромобилей, что на 7% больше, чем в январе-июне прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июне текущего года рынок подержанных автомобилей на электротяге вырос на 15%, до более тысячи экземпляров.
Лидером полугодия по продажам стал японский Nissan с результатом 2 тысячи проданных машин. За ним следует китайский Zeekr (828 штук), а замыкает первую тройку американская Tesla (705 авто). На три эти марки в январе-июне пришлось 65% вторичного рынка электрокаров. В топ-5 брендов также попали немецкий Volkswagen и российский Evolute (262 и 225 автомобилей соответственно).
В модельном рейтинге неизменно лидирует Nissan Leaf, который за полгода разошелся тиражом в почти 2 тысячи экземпляров. На втором месте находится Zeekr 001 (581 авто), а следом идут две модели Tesla - Model 3 (325 штук) и Model Y (169 экземпляров). Пятую строчку занял седан Evolute i-PRO (163 авто).
"Около пятой части (19%) б/у электрокаров в первом полугодии было куплено в Москве, что составляет 1 054 единицы. Также в пятерку регионов-лидеров по этому показателю вошли Краснодарский край (484 штук), Подмосковье (390 штук), Санкт-Петербург (381 штука) и Иркутская область (279 штук)", - добавили в "Автостате".
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